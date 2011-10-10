Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор Fisher Transform - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 11394
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".
В основе создания индикатора лежит допущение о том, что цена не имеет гауссову плотность распределения вероятности, но можно создать нечто подобное, нормализовав цену и применив преобразование Фишера. В результате пики колебаний будут точно отражать ценовые развороты. Рекомендуемый период равен 10.
Индикатор Fisher, расчитывая минимальные и максимальные уровни цены в предыдущей истории, определяет силу и направление тренда, прогнозируя его смену. Fisher лучше всего использовать как базовый индикатор тренда в торговой системе. Fisher больше нуля - первый сигнал на покупку, меньше - на продажу. Избежать ложных сигналов можно подобрав оптимальный период расчета максимумов и минимумов - единственный параметр индикатора Fisher.
Вполне допустимо использование пересечений линий Fisher (красная) и Trigger (синяя) аналогично сигналам Стохастического Осциллятора (Stochastic Oscillator).
См. также статью "Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5".
