Индикатор Fisher Transform - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
11394
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

Индикатор написан по статье Джона Элерса "Using The Fisher Transform", которая  была опубликована в ноябре 2002 года в журнале "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

В основе создания индикатора лежит допущение о том, что цена не имеет гауссову плотность распределения вероятности, но можно создать нечто подобное, нормализовав цену и применив преобразование Фишера. В результате пики колебаний будут точно отражать ценовые развороты. Рекомендуемый период равен 10.

Индикатор Fisher, расчитывая минимальные и максимальные уровни цены в предыдущей истории, определяет силу и направление тренда, прогнозируя его смену. Fisher лучше всего использовать как базовый индикатор тренда в торговой системе. Fisher больше нуля - первый сигнал на покупку, меньше - на продажу. Избежать ложных сигналов можно подобрав оптимальный период расчета максимумов и минимумов - единственный параметр индикатора Fisher.

Вполне допустимо использование пересечений линий Fisher (красная) и Trigger (синяя) аналогично сигналам Стохастического Осциллятора (Stochastic Oscillator).

См. также статью "Использование прямого и обратного преобразований Фишера для анализа рынков в MetaTrader 5".

Рис.1 Индикатор Fisher Transform

