フィッシャー変換 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- Nikolay Kositsin
- 1444
実際の著者：
Witold Wozniak
このインディケータは、2002年11月に「Technical Analysis Of Stock & Commodities（株式とコモディティーのテクニカル分析）」 誌で出版されたJohn Ehlersの記事「Using The Fisher Transform（フィッシャー変換の使用）」に触発されています。
インディケータは、価格はガウス密度を持たないが、価格を正規化しフィッシャー変換を適用して似たものを作成することができるいう仮定に基づいています。その結果、変動のトップは間違いなく価格の反転を伴います。推奨期間は10です。
フィッシャーインディケータは、以前の履歴の中での最小と最大の価格レベルを計算してトレンドの方向を決定し、その反転を予測します。フィッシャーは取引システムにおける基本的なインディケータのトレンドとして特に有用です。フィッシャーの負の値は売りシグナルを形成し、正の値は最初の買いシグナルです。 偽シグナルを回避するためには、最大値と最小値の計算のための最適な期間（唯一のフィッシャーインディケータパラメータ）を見つけることが可能です。
フィッシャー（赤）及びトリガ（青）ラインの交差はストキャスティックスシグナルと似た形で使用できます。
「Applying The Fisher Transform and Inverse Fisher Transform to Markets Analysis in MetaTrader 5（MetaTrader 5での市場へのフィッシャー変換と逆フィッシャーの使用）」稿もご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/537
