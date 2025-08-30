코드베이스섹션
지표

바타이머 - MetaTrader 5용 지표

Vasyl Gumenyak
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
48
평가:
(24)
게시됨:
실제 작성자:

바실 구멘야크

메인 창에는 현재 막대의 시작과 끝을 기준으로 현재 위치가 시간 단위로 표시되며, 막대가 열린 후 경과한 시간 값을 퍼센트 단위로 추가로 표시합니다.

이 인디케이터는 트레이딩 결정을 내리는 순간을 제어하는 데 유용합니다.

예를 들어 캔들 시작 시점으로부터 20% 또는 80% 이후에 포지션을 오픈할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 이전 캔들이 고려되고 두 번째 경우에는 현재 캔들이 고려됩니다. 더 긴 간격에서는 더 엄격한 제한을 준수하는 것이 좋습니다.

이 지표는 2008.10.15 mql4.com의 코드 베이스에 처음 게시되었습니다.

바타이머 표시기

캔들_평활화 캔들_평활화

평균으로 변환된 캔들 스틱 차트.

이동의 용이성 이동의 용이성

이동 용이성 지표는 시장의 가격 변동률과 거래량 간의 관계를 설명하는 데 사용되는 기술 지표입니다.

Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History Economic Calendar Monitor and Cache for Backtesting on History

이 인디케이터는 차트에 현재 이벤트를 표시하고 백테스트를 위해 캘린더를 아카이브로 내보내 막대 기록과 이벤트 기록 사이의 시간 불일치를 자동으로 수정할 수 있습니다. 이것은 알고 트레이딩 북의 CalendarMonitorCached 인디케이터의 개선된 버전입니다.

Extreme highs and lows with tick prices Extreme highs and lows with tick prices

극단적인 고점 및 저점(OHLC)과 극단적인 매수호가와 매도호가를 함께 표시합니다.