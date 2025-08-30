실제 작성자:

바실 구멘야크

메인 창에는 현재 막대의 시작과 끝을 기준으로 현재 위치가 시간 단위로 표시되며, 막대가 열린 후 경과한 시간 값을 퍼센트 단위로 추가로 표시합니다.

이 인디케이터는 트레이딩 결정을 내리는 순간을 제어하는 데 유용합니다.

예를 들어 캔들 시작 시점으로부터 20% 또는 80% 이후에 포지션을 오픈할 수 있습니다. 첫 번째 경우에는 이전 캔들이 고려되고 두 번째 경우에는 현재 캔들이 고려됩니다. 더 긴 간격에서는 더 엄격한 제한을 준수하는 것이 좋습니다.

이 지표는 2008.10.15 mql4.com의 코드 베이스에 처음 게시되었습니다.

