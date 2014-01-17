代码库部分
BarTimer - MetaTrader 5脚本

Vasyl Gumenyak | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1897
等级:
(24)
已发布:
已更新:
原作者：

Vasyl Gumenyak

相对于柱形开始和结束的当前时间位置在主窗口显示。此外，从柱形开始至今的已经过去的时间和整个柱形持续时间之比会以百分比的形式给出。

这有助于选择做交易决定的时机。

例如，在距柱形开始时间20%内或者80%以后。在第一种情况下，前一个蜡烛线需要被考虑，第二种情况下，当前蜡烛线需要被考虑。在长周期中最好做更为严格的限制。

这个指标于2008年10月15日在mql4.com的代码基地中发布。

BarTimer

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/535

