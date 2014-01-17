请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BarTimer - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 1897
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
原作者：
Vasyl Gumenyak
相对于柱形开始和结束的当前时间位置在主窗口显示。此外，从柱形开始至今的已经过去的时间和整个柱形持续时间之比会以百分比的形式给出。
这有助于选择做交易决定的时机。
例如，在距柱形开始时间20%内或者80%以后。在第一种情况下，前一个蜡烛线需要被考虑，第二种情况下，当前蜡烛线需要被考虑。在长周期中最好做更为严格的限制。
这个指标于2008年10月15日在mql4.com的代码基地中发布。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/535
yEffekt
本指标标记可能的趋势反转。ZigZag + Fibo
在最近的2个极值点设置了斐波那契水平的ZigZag指标。
瞬时趋势线
当穿越移动平均时，瞬时趋势线发出买入和卖出信号。CyberCycle
Cyber Cycle 高通滤波器。