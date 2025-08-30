이동 용이성(EMV)은 가격 변동률과 시장 거래량 간의 관계를 설명하는 데 사용되는 기술 지표입니다.



이동 용이성 지표는 인기 있는 암스 지수 지표의 저자로 알려진 리차드 암스 주니어(Richard W. Arms, Jr.)가 개발했습니다. EMV 지표는 거래량 대비 중간점 이동(거래량/최대-최소)의 비율로 계산됩니다.



기본 공식은 다음과 같습니다:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)



Where:

중간점 이동 = (오늘의 고점 + 오늘의 저점)/2 - (어제의 고점 + 어제의 저점)/2



EMV 지표의 값은 일반적으로 14개의 캔들 평균 기간의 이동 평균으로 평활화됩니다.



EMV 지표가 상승하면 거래량이 적어 가격이 상승했으며 거래량이 적어 가까운 시일 내에 시장에서 가격 변동이 발생할 수 있음을 나타냅니다. EMV 지표가 하락하면 거래량이 적어 가격이 하락했으며 가까운 시일 내에 적은 거래량이 가격 변화를 일으킬 수 있다는 신호입니다. EMV 지표 값이 0에 가까우면 "무거운 시장"을 의미하며, 이는 가까운 장래에 시장에서 가격을 움직이려면 상당한 거래량이 필요하다는 것을 의미합니다.

큰 양수 값은 거래량이 적은 상태에서 가격이 상승하고 있음을 나타냅니다. 큰 음수는 거래량이 적은 상태에서 가격이 하락하고 있음을 나타냅니다.

신호:

EMV가 0선을 넘어 상승 추세를 보이면 매수 신호를 보냅니다.

EMV가 0선 아래로 떨어지면 매도 신호를 보냅니다.

이 지표는 가격 변동 범위가 작고 거래량이 "무거울수록" 이동의 자유가 적다는 것을 보여줍니다.



이 지표에서 평균화 방법은 10가지 옵션 중에서 선택하여 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.