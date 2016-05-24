実際の著者：

Vasyl Gumenyak

バーの開閉部と相対した現在の時刻の位置がメインウィンドウに表示されます。また、バー開始からの経過時間と全体バー期間のパーセンテージで表した比率が与えられます。

情報提供は、取引の決定を下すの瞬間を選択するために有用です。

例えば、ローソク足の始めから20%および/または80％以内で注文を出すことが可能です。最初の場合、１つ前のローソク足が、２番目の場合には現在のローソク足が考慮されます。より長い間隔ではより厳しい制約を維持することをお勧めします。

このインディケータは2008年10月15日にmql4.comでのコードベースで公開されました。






