無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BarTimer - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1695
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Vasyl Gumenyak
バーの開閉部と相対した現在の時刻の位置がメインウィンドウに表示されます。また、バー開始からの経過時間と全体バー期間のパーセンテージで表した比率が与えられます。
情報提供は、取引の決定を下すの瞬間を選択するために有用です。
例えば、ローソク足の始めから20%および/または80％以内で注文を出すことが可能です。最初の場合、１つ前のローソク足が、２番目の場合には現在のローソク足が考慮されます。より長い間隔ではより厳しい制約を維持することをお勧めします。
このインディケータは2008年10月15日にmql4.comでのコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/535
yEffekt
このインディケータは可能なトレンドの反転をマークします。ZigZag + Fibo
最後の2つの極値でFIBOレベルを設定することができるジグザグ指標。
Candles_Smoothed
平滑化されたローソク足チャート。フィッシャー変換
フィッシャーインディケータは、以前の履歴の中での最小と最大の価格レベルを計算してトレンドの方向を決定し、その反転を予測します。