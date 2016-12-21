und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BarTimer - Indikator für den MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
Vasyl Gumenyak
Der aktuelle Zeitpunkt in Relation zur Dauer der Bar wird im Hauptfenster angezeigt. Zusätzlich zu diesem Verhältnis wird auch die seit Beginn der Bar vergangene Zeit und ihre Gesamtdauer in einer Prozentangabe angezeigt.
Das kann helfen bei der Entscheidung zu welchem Zeitpunkt gehandelt werden soll.
Zum Beispiel ist es so möglich, Positionen in den erste 20% oder nach Ablauf von 80% der Dauer der Bars zu eröffnen. Im ersten Fall wird die vorherige Bar betrachtet, im zweien die aktuelle. Bei längeren Bars können so solche Grenzen besser erkannt werden.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2008.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/535
