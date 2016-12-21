CodeBaseKategorien
BarTimer - Indikator für den MetaTrader 5

Der aktuelle Zeitpunkt in Relation zur Dauer der Bar wird im Hauptfenster angezeigt. Zusätzlich zu diesem Verhältnis wird auch die seit Beginn der Bar vergangene Zeit und ihre Gesamtdauer in einer Prozentangabe angezeigt.

Das kann helfen bei der Entscheidung zu welchem Zeitpunkt gehandelt werden soll.

Zum Beispiel ist es so möglich, Positionen in den erste 20% oder nach Ablauf von 80% der Dauer der Bars zu eröffnen. Im ersten Fall wird die vorherige Bar betrachtet, im zweien die aktuelle. Bei längeren Bars können so solche Grenzen besser erkannt werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2008.

yEffekt yEffekt

Der Indikator kennzeichnet mögliche Umkehrpunkte.

ZigZag + Fibo ZigZag + Fibo

Der ZigZag erlaubt das einzeichnen der Fibo-Level zwischen den beiden letzten Extrema.

Candles_Smoothed Candles_Smoothed

Smoothed candlestick Chart.

Fisher Transformation Fisher Transformation

Der Fisher-Indikator berechnet aus den vorangegangenen Hochs und Tiefs die Trendrichtung und prognostiziert seine Umkehr.