총 전력 표시기 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 63
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
적립 외환
총 전력 지표는 베어스 파워와 불스 파워의 두 가지 표준 지표를 기반으로합니다.
이 지표는 주어진 기간 동안 강세 및 약세 추세에서 얼마나 많은 막대가 있었는지 계산 한 다음 현재 막대에 대한 약세, 강세 및 총 (강세와 약세의 차이로 계산)의 비례 비율을 계산합니다.
이러한 방식으로 원래 지표의 주요 단점인 장기적 관점 부족 없이 일정 기간 동안 상승과 하락의 상대적 평균 강도의 연속선을 얻을 수 있습니다. 메타트레이더 4 버전의 총 파워 인디케이터는 다니엘 페르난데스(Daniel Fernandez, Asirikuy.com)가 만들었습니다.입력 매개변수:
- 룩백 기간 (기본값 = 45) - 인디케이터의 주 기간입니다. 상승세/하락세의 출현을 계산할 막대 수를 결정합니다.
- 파워 기간 (기본값 = 10) - 원래 지표인 베어스 파워 및 불스 파워의 기간입니다.
이 인디케이터는 두 가지 버전으로 제공됩니다.
이 인디케이터를 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:
- 가장 안전한 거래 방법(가장 낮은 빈도)은 상승(또는 매도인 경우 하락) 및 총합 선이 100 값을 표시할 때까지 기다린 다음 매수 포지션(하락 선인 경우 매도)을 개시하는 것입니다.
- 베어 라인과 황소 라인의 교차도 거래에 사용할 수 있습니다. 교차 후 상승선이 위에 있으면 매수, 하락선이 위에 있으면 매도합니다.
- 상승 및 하락 선과 총합 선의 교차점은 시장 진입과 퇴장 모두에 사용할 수 있습니다. 상승선이 아래에서 총합을 교차하면 롱 포지션을, 하락선이 아래에서 총합을 교차하면 숏 포지션을 오픈합니다. 선이 위에서 총합을 교차하면 해당 포지션을 청산할 때입니다.
- 다른 방법은 크로스오버 대신 특정 인디케이터 레벨을 사용하는 것입니다. 예를 들어, 상승/하락 선이 66레벨 위로 상승하면 롱/숏 포지션을 오픈합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/528
