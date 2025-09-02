실제 작성자:

적립 외환

총 전력 지표는 베어스 파워와 불스 파워의 두 가지 표준 지표를 기반으로합니다.



이 지표는 주어진 기간 동안 강세 및 약세 추세에서 얼마나 많은 막대가 있었는지 계산 한 다음 현재 막대에 대한 약세, 강세 및 총 (강세와 약세의 차이로 계산)의 비례 비율을 계산합니다.



이러한 방식으로 원래 지표의 주요 단점인 장기적 관점 부족 없이 일정 기간 동안 상승과 하락의 상대적 평균 강도의 연속선을 얻을 수 있습니다. 메타트레이더 4 버전의 총 파워 인디케이터는 다니엘 페르난데스(Daniel Fernandez, Asirikuy.com)가 만들었습니다.

룩백 기간 (기본값 = 45) - 인디케이터의 주 기간입니다. 상승세/하락세의 출현을 계산할 막대 수를 결정합니다.

(기본값 = 45) - 인디케이터의 주 기간입니다. 상승세/하락세의 출현을 계산할 막대 수를 결정합니다. 파워 기간 (기본값 = 10) - 원래 지표인 베어스 파워 및 불스 파워의 기간입니다.

이 인디케이터는 두 가지 버전으로 제공됩니다.

이 인디케이터를 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다: