ANG3110.

추세 인디케이터. 매우 간단하게 작동하며 추세 방향으로 채널 라인을 자동으로 생성합니다.



지표로 작업하는 것은 매우 간단하며, 가격이 위쪽 선에서 아래쪽 선으로 또는 그 반대로 움직인다고 가정합니다.



가격이 상단 라인에 도달하고 채널 라인이 위쪽을 향하면 상단 라인에서 가격 하락에 매도 주문을 넣습니다. 가격이 채널의 하단 라인에 도달하면 풀백에 매수, 즉 매수 주문을 넣습니다. 중간 선은 점선으로 표시됩니다. 가격이 중간 선에 가까워지면 채널의 하단 또는 상단 선으로 가격이 극단적으로 편차될 때까지 기다립니다.

채널 자체는 급격한 움직임 없이 서서히 펼쳐집니다. 채널이 반대 방향으로 반전되는 것을 발견하면 가격 반전이 시작되었음을 의미합니다. 이러한 순간 우리는 채널 반전 방향의 반대 극단 선에서만 포지션을 엽니 다. 이 지표의 동작을 이해하려면 이 지표에 익숙해져야 합니다. 이 지표는 매우 훌륭하며 모든 주기에 작동합니다.









그림 1. 오토트렌드리니언 인디케이터

