Wirklicher Autor:

earnforex

Der Total Power Indikator basiert auf den beiden Standardindikatoren Bears Power und Bulls Power.



Der Indikator berechnet, wie viele Bars innerhalb der angegebenen Zeit aufwärts und abwärts zeigten und bestimmt dann das proportionale Verhältnis der Bullen und Bären und eine Totale der aktuellen Bar (die Totale als Differenz von Bulle und Bär).



So erhalten wir eine durchgehende Linie der relativen mittlere Stärke für einen gegebenen Zeitraum der Bullen und Bären ohne den großen Nachteile der Originalindikatoren - das Fehlern einer längerfristige Perspektive. Die Version für MetaTrader 4 des Total Power Indikators wurde von Daniel Fernandez (Asirikuy.com) erstellt.

Eingabe-Parameter:

LookbackPeriod (standardmäßig = 45) - grundlegende Periodenlänge. Legt die Zahl der Bars für die Berechnung der Verteilung von Auf- und Abwärts.

(standardmäßig = 10) - die Periodenlänge für die Originalindikatoren Bears Power und Bulls Power.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Verwendung von diesem Indikator:

Die zuverlässigste (wenn auch sehr selten auftretende) Methode ist darauf zu warten, dass die Linien der Totale und des Bullen (oder Bären zum Verkaufen) den Wert 100 erreichen, dann eröffnen Sie eine Kaufposition (oder eine Verkaufsposition bei Linie des Bären). Das Kreuzen der Linien des Bullen und des Bären kann auch zum Handeln verwendet werden. Falls die Bullenlinie über der Bärenlinie nach dem Kreuzen ist, ist es Zeit zu kaufen, im umgekehrten Fall sollte man verkaufen. Das Kreuzen der Bullen- und der Bärenlinie mit der Totalen kann auf für den Ein- oder Ausstieg verwendet werden. Falls die Bullenlinie die Totale von unten nach oben kreuzt, kann man kaufen, wenn die Bärenlinie die Totale nach unten kreuzt, kann man verkaufen. Falls die Linien die Totale von oben kreuzen, ist es höchste Zeit, entsprechende Positionen zu schließen. Alternativ können auch festgelegte Indikatorlevel statt des Kreuzens der Linien verwendet werden. Zum Beispiel eine Kauf-/Verkaufposition kann eröffnet werden, wenn die Bullen-/Bärenlinien über 66 steigen.



