Total Power Indicator - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
3167
earnforex
Total Power指标基于两个标准的指标：Bears Power 和 Bulls Power。
本指标计算一段特定时间的看涨和看跌趋势柱形数量，然后确定截止当前柱形看涨、看跌和柱形总量的比例关系（总的关系的计算公式为多头和空头之间的差）。
因此，得到了一段时间周期内的连续相对平均看多和看跌力量线，没有原指标的主要缺陷 - 缺乏长期预测能力。MetaTrader 4版本的Total Power指标由 Daniel Fernandez创建 (Asirikuy.com)。
输入参数：
- LookbackPeriod （默认值= 45） - 基本指标周期。确定计算多/空占优势方的柱形数量。
- PowerPeriod （默认值 = 10） - Bears Power 和 Bulls Power原指标的周期。
该指标有两个版本。
有几种不同的方式使用此指标：
- 最可靠（也是最慢的）的方式是等待当多头（或者做空的情况下空头）和Total线指示100并且随后开了一个多单（若为空头则开空单）。
- 多空线的交叉也能被用来做交易决策。当穿越后，多头线位于空头线上方，那么此时是买入时机，当反过来时，是开空头的时机。
- 多头和空头线穿越Total线可以用于进入和退出市场。如果多头线从下穿越Total线，那么此时是开头多头仓位的时机，如果空头线从下方穿越Total线，那么做空的时机到了。如果从上方穿越Total线，那么是平仓相应头寸的时候了。
- 另一种方式就是使用一些确定的指标级别水平取代信号线的穿越。例如，当多/空信号线超过66时，可以开启一个多/空头寸。
SuperTrend
SuperTrend 趋势指标。抛物线指标上的ZigZag指标
本ZigZag指标基于抛物线SAR技术指标之上。
Range Expansion 指数
Range Expansion 指数 (REI) 是一个用于价格走弱或走强情况下，测量价格变化率以及标识超买/超卖区域的震荡指标。AutoTrendLinien
Autotrendlinien指标在现有趋势放向上生成一个通道。