原作者：

earnforex

Total Power指标基于两个标准的指标：Bears Power 和 Bulls Power。



本指标计算一段特定时间的看涨和看跌趋势柱形数量，然后确定截止当前柱形看涨、看跌和柱形总量的比例关系（总的关系的计算公式为多头和空头之间的差）。



因此，得到了一段时间周期内的连续相对平均看多和看跌力量线，没有原指标的主要缺陷 - 缺乏长期预测能力。MetaTrader 4版本的Total Power指标由 Daniel Fernandez创建 (Asirikuy.com)。

输入参数：

LookbackPeriod （默认值= 45） - 基本指标周期。确定计算多/空占优势方的柱形数量。

PowerPeriod （默认值 = 10） - Bears Power 和 Bulls Power原指标的周期。

该指标有两个版本。

有几种不同的方式使用此指标：

最可靠（也是最慢的）的方式是等待当多头（或者做空的情况下空头）和Total线指示100并且随后开了一个多单（若为空头则开空单）。 多空线的交叉也能被用来做交易决策。当穿越后，多头线位于空头线上方，那么此时是买入时机，当反过来时，是开空头的时机。 多头和空头线穿越Total线可以用于进入和退出市场。如果多头线从下穿越Total线，那么此时是开头多头仓位的时机，如果空头线从下方穿越Total线，那么做空的时机到了。如果从上方穿越Total线，那么是平仓相应头寸的时候了。 另一种方式就是使用一些确定的指标级别水平取代信号线的穿越。例如，当多/空信号线超过66时，可以开启一个多/空头寸。



