실제 저자:

위톨드 워즈니악

존 엘러스와 워드 시스템 그룹은 존 엘러스가 저술하고 존 와일리 & 선스가 출판한 "주식과 선물을 위한 사이버네틱 분석" 에 설명된 지표를 바탕으로 사이버네틱 분석 보조자료를 개발했습니다.



이 책은 디지털 신호 처리의 최신 방법을 금융 시계열 분석에 적용하여 새롭고 효과적인 트레이딩 기법을 보여줍니다. 저자에 따르면 "이러한 방법은 많은 시장에서 수백 또는 수천 달러의 비용이 드는 상용 트레이딩 시스템을 능가하는 것으로 입증되었다"고 합니다.

사이버사이클은 이 책에서 제시하는 지표 중 하나입니다. 이 지표를 사용하는 주요 방법은 이동평균 크로스오버와 이동 방향의 변화를 사용하는 것입니다.

"피셔의 정방향 및 역변환을 사용하여 메타트레이더 5에서 시장 분석하기" 문서도 참고하세요.

.