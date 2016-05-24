トータルパワーインディケータ

実際の著者：

earnforex

このインディケータは標準のベアパワーとブルパワーインディケータに基づいています。



インディケータは、一定の時間内で強気と弱気トレンドバーの数を計算した後、現在のバーのベア、ブル、および合計（完全関係は、ブルとベアとの間の差として計算されます）の比例関係を決定します。



したがって、オリジナルのインディケータの主な欠点である長期的な視点の欠如なしに、一定期間の強気と弱気力の相対平均連続したラインを取得します。トータルパワーインディケータのMetaTrader 4 晩は Daniel Fernandez （Asirikuy.com）によって作成されました。

入力パラメータ：

LookbackPeriod （デフォルト = 45） - 基本インディケータの機関強気/弱気の広がりの計算のためのバーの数を決定します。

PowerPeriod（デフォルト = 10） - ベアパワーとブルパワーオリジナルインディケータの期間

このインディケータには、2つのバージョンがあります。

このインディケータを使用するには、いくつかの異なる方法があります。

最も信頼性の高い（また、最も遅い）方法は、強気（売りの場合は弱気）とトータルラインが100を示すまで待ってロングポジション（弱気なラインだった場合はショートポジション）を開くことです。 弱気と強気ラインの交差はまた、取引のために使用することができます。交差後に強気のラインが弱気のラインの上に位置する場合は買い時で、逆の状況の場合にはショートポジションを開く必要があります。 トータルラインとの強気と弱気のラインの交差は、市場への参入と市場からのエグジットの両方に使用することができます。強気ラインが下からトータルラインを横切った場合はロングポジション、弱気ラインが下からトータルラインを超えた場合はショートポジションを開くにはショートポジションが開かれるべきです。ラインがは上からトータルラインを横切る場合は、適切なポジションが決済されるべきです。 もう一つの方法は、ライン交差の代わりに明確な指標レベルを使用することです。例えば、強気/弱気ラインがレベル66の上に移動した場合、ロング/ショートポジションを開くことができます。



