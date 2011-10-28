CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индекс положительного объема - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4998
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индекс положительного объема (Positive Volume Index, PVI) связывает повышение объема с изменением цены ценной бумаги. Если по сравнению с предыдущим днем объем растет, то PVI определяется процентным изменением цены.

Индикатор PVI устроен таким образом, что изменение его значения возникает только в те дни, когда объем текущего дня выше предыдущего. В связи с тем что повышение цен чаще всего связано с увеличением объемов, то PVI будет обычно изменяться при наличии восходящего тренда (и следовать в его направлении).

В интерпретацию PVI заложена следующая посылка. В дни оживления биржи, когда объем растет, на бирже активизируются непрофессиональные инвесторы, следующие влиянию толпы. И наоборот, в дни когда объем снижается, на рынке спокойно работают профессионалы и делают верные деньги (smart money). Таким образом, изменения значений PVI (помните, что PVI изменяется, только когда происходит повышение объема) показывает, что на рынке зарабатываются "верные деньги".

В книге "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street" Норман Фосбак (Norman Fosback) указывает на то, что рынок в 95 случаев из 100 является медвежьим, если PVI индекса "Dow Industrials" ниже своей годичной скользящей средней.

Рис.1 Индикатор Positive Volume Index

HistoryLoader HistoryLoader

Функциональный модуль мультивалютного эксперта для организации доступа к любым историческим данным с обработкой результата запроса.

Murrey Math FixPeriod Murrey Math FixPeriod

Уровни Мюррея с расчетом на всех барах и возможностью выбора таймфрейма для расчета уровней.

Библиотека для проведения операций с матрицами Библиотека для проведения операций с матрицами

Библиотека для работы с матрицами: создание матриц и основные операции с ними: cложение, вычитание, умножение, инвертирование.

Индекс отрицательного объема Индекс отрицательного объема

Индекс отрицательного объема (Negative Volume Index, NVI) связывает снижение объема с изменением цены ценной бумаги.