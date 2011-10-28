Индекс положительного объема (Positive Volume Index, PVI) связывает повышение объема с изменением цены ценной бумаги. Если по сравнению с предыдущим днем объем растет, то PVI определяется процентным изменением цены.

Индикатор PVI устроен таким образом, что изменение его значения возникает только в те дни, когда объем текущего дня выше предыдущего. В связи с тем что повышение цен чаще всего связано с увеличением объемов, то PVI будет обычно изменяться при наличии восходящего тренда (и следовать в его направлении).

В интерпретацию PVI заложена следующая посылка. В дни оживления биржи, когда объем растет, на бирже активизируются непрофессиональные инвесторы, следующие влиянию толпы. И наоборот, в дни когда объем снижается, на рынке спокойно работают профессионалы и делают верные деньги (smart money). Таким образом, изменения значений PVI (помните, что PVI изменяется, только когда происходит повышение объема) показывает, что на рынке зарабатываются "верные деньги".

В книге "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street" Норман Фосбак (Norman Fosback) указывает на то, что рынок в 95 случаев из 100 является медвежьим, если PVI индекса "Dow Industrials" ниже своей годичной скользящей средней.