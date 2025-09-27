설명:

NVI(마이너스 거래량 지수)는 거래량 감소를 유가증권 가격 변동과 연관시킵니다. 거래량이 전일 대비 감소하면 NVI는 가격 변동률에 따라 결정됩니다.

NVI 지표는 당일 거래량이 전일보다 낮은 날에만 그 값의 변화가 발생하도록 구성되어 있습니다. 가격 하락은 대부분 거래량 감소와 관련이 있기 때문에 NVI는 일반적으로 하락 추세의 방향으로 변경됩니다.

NVI 해석에는 다음과 같은 전제가 내재되어 있습니다. 주식 시장이 활기를 띠고 거래량이 증가하는 날에는 군중을 추종하는 비전문 투자자가 더 활발하게 활동합니다. 반대로 거래량이 감소하는 날에는 전문가들이 시장에서 조용히 일하며 적절한 수익을 창출합니다(스마트 머니). 따라서 NVI 값의 변화(NVI는 거래량이 감소할 때만 변화한다는 점을 기억하세요)는 시장에서 "올바른 돈"이 만들어지고 있음을 보여줍니다.

"주식 시장 논리: 월스트리트 수익에 대한 정교한 접근법"이라는 저서에서 노먼 포스백은 다우 산업 NVI가 1년 MA를 상회하면 100점 만점에 95번은 시장이 강세라고 지적합니다.