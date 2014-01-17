请观看如何免费下载自动交易
正交易量指数(PVI)将交易量的上升和金融标的物价格变动联系起来。 假如和前一天比成交量上升，PVI由价格变动百分比确定。
PVI指标被设计为其值仅当当日成交量大于前一日时，才发生变化。价格上升总是伴随着成交量的上升，基于这样的事实，PVI值通常一个上升趋势中改变（并随之一同变化）
以下假设应用于在PVI的使用中。当交易活动正在蓬勃发展，交易量往上走的时候，随波逐流的业余投资者最活跃。相反，当成交量萎缩，市场由精明的专业投资者控制。因此，PVI值的变化（如前所述，PVI仅在成交量上升的时候发生变化）预示着从市场赚取“聪明钱”的时机到了。
在他的书中“证券市场的逻辑：华尔街获利的复杂方式” Norman Fosback 叙述到，如果道琼斯工业指数的PVI低于其一年移动平均，那么市场十有八九处在熊市中。
负成交量指数
负成交量指数（NVI）将交易量的下降和金融标的物价格下降联系起来。PowerTrend
此指标用于确定趋势大小和方向。
抛物线指标上的ZigZag指标
本ZigZag指标基于抛物线SAR技术指标之上。SuperTrend
SuperTrend 趋势指标。