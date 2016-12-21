CodeBaseKategorien
Positiver Volumens Index - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Positiver Volumens Index (PVI) stellt eine Verbindung her zwischen einer Volumenssteigerung und der Preisentwicklung eines Symbols. Falls des Volumen im Vergleich zum Vortag größer wurde, ist der NVI definiert als der Prozentsatz der Preisänderung.

Der PVI Indikator ist so gestaltet, dass sich seine Werte nur ändern, wenn das aktuelle Tagesvolumen größer ist als das des Vortages. Da ein Preisanstieg oft mit einem Volumenssteigerung verbunden ist, ändert sich der PVI normalerweise in einem Aufwärtstrend (und folgt ihm).

Folgende Annahme ist Teil der Interpretation des PVI. Zu Zeiten, in denen die Handelsaktivität boomt und das Volumen steigt, werden auch die Amateur-Händler, die der Menge hinter herlaufen, verstärkt aktiv. Im anderen Fall, wenn das Volumen fällt, wird der Markt von professionellen Händen kontrolliert, die gekonnt ihr Geld verdienen. Daher, Änderungen des PVI zeigen (wie schon gesagt, der PVI ändert sich nur bei steigendem Volumen), die Zeit des "smart moneys" ist gekommen.

In seinem Buch "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street" zeigt Norman Fosback, dass, wenn der PVI des Dow Industrial Index kleiner ist als der gleitende Einjahresdurchschnitt, gibt es in 95 aus 100 Fällen einen Abwärtstrend.

Positiver Volumens Index

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/518

