私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
正の取引高インデックス - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1349
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
正の取引高インデックス(Positive Volume Index、PVI）は取引高の増加と金融商品の価格変動との間の関係を描画します。取引高が前日に比べて増加した場合、PVIは価格の変化率によって定義されます。
PVIインディケータは現在の日の取引量が前日よりも高い場合にのみ、その値が変化するように設計されています。価格の上昇は多くの場合取引高の増加と関連しているという事実によって、PVIは、通常、上昇トレンドに向かって変化します。
以下の仮定はPVIのI解釈に実装されています。取引活動が活況を呈していて取引高が上がっている時には、群衆に従うアマチュア投資家が最も活発です。逆ぶ取引高が減少している時には、市場は賢く収入を得ているプロによって制御されています。したがって、PVIの変更値Iは（既に指摘されたように、PVIは取引高が増加しているときのみに変更します）市場の「スマートマネー」を得る時間が来たことを示しています。
自著の「Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street（株式市場の論理：ウォール街の利益に洗練されたアプローチ）」で Norman Fosback は、ダウ工業株指数のPVIがその1年間の移動平均よりも低い場合、市場は100例のうち95弱気であるとしています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/518
負の取引高インデックス(Negative Volume Index、NVI）は取引高の没落と金融商品の価格変動との間の関係を描画します。MQL5での正規表現の動作の為のRegularExpressions
正規表現は、迅速かつ柔軟なテキストの処理の為の正式言語です。各正規表現は、正規表現エンジンが入力テキスト内で一致するものを検索するテンプレート（マスク）です。パターンは、一個以上の文字リテラルや演算子、構成体で構成されています。
フィッシャー変換の逆関数を用った平滑化されたラリーウィリアムのパーセントレンジ。Ease of Movement（動きやすさ）
Ease of Movement テクニカル指標は価格変動の率市場の取引高の比を表示するために使用されます。