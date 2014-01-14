CodeBaseSeções
Índice de Volume Positivo - indicador para MetaTrader 5

Índice de Volume Positivo(PVI) desenha uma conexão entre o aumento do volume e a alteração de preço do instrumento financeiro. No caso de crescimento do volume, em comparação com o dia anterior, o PVI é definido pela variação percentual do preço.

O indicador PVI é projetado de modo que o seu valor somente muda quando o volume de dia atual é maior do que no dia anterior. Devido ao fato do crescimento dos preços ser frequentemente relacionado com o aumento de volume, PVI geralmente muda para uma tendência de alta (e segue).

A suposição seguinte é implementada na interpretação do PVI: no momento em que a atividade de negociação está crescendo e o volume está subindo, os investidores amadores que seguem a multidão estão mais ativos. No caso oposto, quando o volume está diminuindo, o mercado está sendo controlado por profissionais que ganham dinheiro com inteligência. Portanto, o PVI valoriza as mudanças (como já foi notado, o PVI muda somente quando o volume está aumentando) mostrando que o tempo para a tomada de "dinheiro inteligente" no mercado chegou.

Em seu livro "Stock Market Logic: uma abordagem sofisticada de lucros em Wall Street", Norman Fosback mostra que, mostra que se o PVI do índice Dow Industrials é menor do que sua média móvel de um ano, o mercado é de baixa em 95 dos 100 casos.

Índice de Volume Positivo

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/518

