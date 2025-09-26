당사 팬 페이지에 가입하십시오
히스토리로더 - MetaTrader 5용 라이브러리
Nikolay Kositsin
- 13
-
실제 저자:
MetaQuotes
https:// www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
이 기능 모듈을 사용하면 다중 통화 전문가 자문가의 요청에 따라 과거 데이터를 로드할 수 있습니다.
요점은 클라이언트 터미널에 다중 통화 전문가 자문가가 작동하는 차트가 하나만 열려 있고 이 전문가 자문가가 연결된 경우 실제로 이 차트의 기록 데이터만 전문가 자문가가 사용할 수 있다는 것입니다. 이 모듈은 이 문제를 해결하기 위한 것입니다.
전문가 코드에서 이 모듈을 사용하려면 HistoryLoader.mqh 파일을 terminal_data_terminal\MQL5\Include 폴더에 넣어야 합니다. 그런 다음 이 파일을 Expert Advisor 코드에 포함시키는 지시문을 글로벌 수준에서 추가해야 합니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 히스토리 로딩 기능에 대한 설명 || //+------------------------------------------------------------------+ #include <HistoryLoader.mqh>
이제 Expert Advisor의 OnTick() 함수 본문에서 Expert Advisor 코드 전에 LoadHistory() 함수에 필요한 호출을 수행해야 합니다:
int LoadHistory(datetime StartDate, // 로딩 기록 시작 날짜 string LoadedSymbol, 요청된 기록 데이터의 // 기호 ENUM_TIMEFRAMES LoadedPeriod) // 요청된 기록 데이터의 기간
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/449
