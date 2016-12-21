und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MarketProfile - Indikator für den MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 5109
Wirklicher Autor:
Avals
MarketProfile ist eine weiterverbreitetes Instrument des Future-Händler.
MarketProfile des MetaTrader ist eine Standardlösung um das Profil des Marktes mit der statistischen Verteilung der Preise, ihre Bereiche und Kontrollwerte des Handelstages darzustellen. Der Indikator basiert auf einfachen Preisbewegungen und verwendet keinen der Standardindikatoren der MetaTrader 5 Plattform.
Weiter Information zum Marktprofil findet sich in:
- Erik L. Nayman, Master Trading. The Secret Materials (auf Russisch)
- Erik L. Nayman, A Way to Financial Freedom. Professional Approach to Trading and Investments (auf Russisch)
- J. Piper, The Way to Trade.
Lesen Sie auch den Artikel "Das Preishistogramm (Marktprofil) und seine Umsetzung in MQL5".
Der Autor verwendet unterschiedliche Farben für diesen Indikator: Grün für die asiatischen Handelszeiten, blau für Europa und violett für die USA. Die Arbeitsperioden sind M30 und M15.
Eingabe-Parameter:
- StartDate - für Backtests (der erste Tag);
- lastdayStart - wenn "true" wird bis zum letzten Tag gezeichnet (StartDate wird ignoriert);
- CountProfile - die Anzahl der Tage, für die das Marktprofil gezeichnet wird.
Mode ist grau.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 23.03.2006. In MQL5 befindet sich dieser Indikator in der Datei MarketProfile.mq5 file.
Daneben gibt es aber eine weiter Version diese Indikators (MarketProfile_.mq5).
Dieser Indikator kann auf den Charts mit M5, M15 und M30 verwendet werden, um das Marktprofil des Tages anz6uzeigen. Obwohl der Zeitrahmen M5 genauer ist, wird doch M30 wegen sein größeren Klarheit empfohlen. Auch weil es der Standard für die Berechnung des Marktprofils ist. Drei verschiedene Farbschemata stehen für das Zeichnen des Profils zur Verfügung.
Eingabe-Parameter:
- StartFromDate (standardmäßig = __DATETIME__) - ist StartFromToday 'false', beginnt der Indikator ab diesem Datum das Marktprofil zu zeichnen. Er zeichnet für vergangene Tage. Wenn Sie zum Beispiel diese Variable auf den 2010.07.20 setzen und DaysToCount auf 2, werden die Profile für die Tage 2010.07.20 und 2010.07.19 gezeichnet;
- StartFromToday (standardmäßig = true) - wenn 'true', beginnt der Indikator ab dem aktuellen Tag zu zeichnen, ansonsten - ab dem Datum von StartFromDate;
- DaysToCount (by default = 2) - die Zahl der Tage, für die die Marktprofile zu zeichnen sind;
- ColorScheme (standardmäßig = 0) - Farbschemata für die Balken des Profils:
- 0 - von blau nach rot;
- 1 - von rot nach grün;
- 2 - von grün nach blau.
- MedianColor (standardmäßig = White) - Farbe des Referenzwertes (median);
- ValueAreaColor (standardmäßig = White) - Farbe der Kanten der Balken.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/501
