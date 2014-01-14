Autor real:

Market Profile (Perfil del Mercado) es una herramienta muy utilizada por los operadores de futuros.



Market Profile MetaTrader es una solución estándar de Market Profile que muestra la distribución del tiempo estadístico del precio, área de precios y valor de control de la sesión del día. El indicador se basa en el movimiento de precios simple y no utiliza indicadores de la plataforma MetaTrader 5 estándar.

Más información sobre Market Profile se puede encontrar en:

Vea también el artículo "El Histograma del Precio (Perfil del Mercado) y su implementación en MQL5".



El autor implementó diferentes colores para el indicador: verde es para la sesión asiática, el azul es para la europea, mientras que el violeta es para la sesión americana. Los marcos temporales de funcionamiento son M30 y M15.



Parámetros de entrada:

StartDate - para las pruebas del histórico (fecha de comienzo de las pruebas);

lastdayStart - Si es true (verdadero), se dibuja hasta el último día (StartDate se ignora);

CountProfile - el número de perfiles de días que se dibujarán.

El modo se dibuja en gris.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 23.03.2006. En MQL5 este indicador se presenta como el archivo MarketProfile.mq5.

Aparte, una versión más de este indicador está disponible (MarketProfile_.mq5).



Este indicador también se puede añadir a los gráficos M5, M15 y M30 para mostrar el perfil del mercado para las sesiones del día. Aunque el marco temporal M5 es mucho más preciso, M30 se recomienda para una mayor claridad. También, es un método de cálculo del perfil del mercado estándar. Tres combinaciones de colores diferentes están disponibles para dibujar los bloques de perfil.



Parámetros de entrada: