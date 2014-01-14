Participe de nossa página de fãs
Perfil de Mercado é uma ferramenta amplamente utilizada por traders de mercados futuros.
Perfil de Mercado MetaTrader é uma solução-padrão do Perfil de Mercado que exibe a estatística da distribuição do tempo do preço, área de preços e e controle de valores para a sessão de negociação diária. O indicador baseia-se no movimento simples de preços e não utiliza indicadores padrão de plataforma MetaTrader 5 .
Mais informações sobre o Perfil de Mercado pode ser encontrado em:
- Erik L. Nayman, Master Trading. The Secret Materials (em Russo)
- Erik L. Nayman, A Way to Financial Freedom. Professional Approach to Trading and Investments (em Russo)
- J. Piper, The Way to Trade.
Veja também o artigo "O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5".
O autor implementa cores diferentes para o indicador: verde é para a sessão asiática, o azul é para o europeia e a violeta é para a sessão americana. Períodos de funcionamento são M30 e M15.
Os parâmetros de entrada:
- StartDate - para testes do histórico (data do teste inicial);
- lastdayStart - se for "true", ele é desenhado até o último dia (StartDate é ignorado);
- CountProfile - o número de perfis de dias a ser desenhado.
O modo é desenhado em cinza.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.03.2006. Em MQL5 esse indicador é apresentado como arquivo MarketProfile.mq5.
Além disso, mais uma versão deste indicador está disponível (MarketProfile_.mq5).
Este indicador pode ser adicionado a gráficos M5, M15 e M30 onde mostram o perfil do mercado para as sessões diárias. Embora M5 prazo é muito mais preciso, M30 é recomendado para maior clareza. Além disso, é um método padrão de cálculo do perfil de mercado. Três esquemas de cores diferentes estão disponíveis para o desenho dos blocos do perfil.
Os parâmetros de entrada:
- StartFromDate (by default = __DATETIME__) - se StartFromToday é falso, o indicador começará a criar perfis a partir dessa data. Se for criado antes. Por exemplo, se você definir essa variável para 2010.07.20 e DaysToCount para 2, os perfis serão desenhados para 2010.07.20 e 2010.07.19;
- StartFromToday (by default = true) - se for verdade, o indicador começa a desenhar a partir do dia atual, caso contrário - a partir da data especificada no StartFromDate;
- DaysToCount (by default = 2) - o número de sessões diária, para que os perfis de mercado sejam desenhados;
- ColorScheme (by default = 0) - esquemas de cores para os blocos de perfis:
- 0 - de azul para vermelho;
- 1 - de vermelho para verde;
- 2 - de verde para azul.
- MedianColor (por padrão = White) - valor de referência (média) da cor;
- ValueAreaColor (por padrão = White) - Área de preço da cor da borda.
