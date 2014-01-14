CodeBaseSeções
MarketProfile - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
8632
(45)
Avals

Perfil de Mercado é uma ferramenta amplamente utilizada por traders de mercados futuros.

Perfil de Mercado MetaTrader é uma solução-padrão do Perfil de Mercado que exibe a estatística da distribuição do tempo do preço, área de preços e e controle de valores para a sessão de negociação diária. O indicador baseia-se no movimento simples de preços e não utiliza indicadores padrão de plataforma MetaTrader 5 .

Mais informações sobre o Perfil de Mercado pode ser encontrado em:

Veja também o artigo "O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5".

O autor implementa cores diferentes para o indicador: verde é para a sessão asiática, o azul é para o europeia e a violeta é para a sessão americana. Períodos de funcionamento são M30 e M15.

Os parâmetros de entrada:

  • StartDate - para testes do histórico (data do teste inicial);
  • lastdayStart - se for "true", ele é desenhado até o último dia (StartDate é ignorado);
  • CountProfile - o número de perfis de dias a ser desenhado.

O modo é desenhado em cinza.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.03.2006. Em MQL5 esse indicador é apresentado como arquivo MarketProfile.mq5.

Além disso, mais uma versão deste indicador está disponível (MarketProfile_.mq5).

Este indicador pode ser adicionado a gráficos M5, M15 e M30 onde mostram o perfil do mercado para as sessões diárias. Embora M5 prazo é muito mais preciso, M30 é recomendado para maior clareza. Além disso, é um método padrão de cálculo do perfil de mercado. Três esquemas de cores diferentes estão disponíveis para o desenho dos blocos do perfil.

Os parâmetros de entrada:

  1. StartFromDate (by default = __DATETIME__) - se StartFromToday é falso, o indicador começará a criar perfis a partir dessa data. Se for criado antes. Por exemplo, se você definir essa variável para 2010.07.20 e DaysToCount para 2, os perfis serão desenhados para 2010.07.20 e 2010.07.19;
  2. StartFromToday (by default = true) - se for verdade, o indicador começa a desenhar a partir do dia atual, caso contrário - a partir da data especificada no StartFromDate;
  3. DaysToCount (by default = 2) - o número de sessões diária, para que os perfis de mercado sejam desenhados;
  4. ColorScheme (by default = 0) - esquemas de cores para os blocos de perfis:
    • 0 - de azul para vermelho;
    • 1 - de vermelho para verde;
    • 2 - de verde para azul.
  5. MedianColor (por padrão = White) - valor de referência (média) da cor;
  6. ValueAreaColor (por padrão = White) - Área de preço da cor da borda.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/501

