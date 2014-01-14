Autor real:

Avals

Perfil de Mercado é uma ferramenta amplamente utilizada por traders de mercados futuros.



Perfil de Mercado MetaTrader é uma solução-padrão do Perfil de Mercado que exibe a estatística da distribuição do tempo do preço, área de preços e e controle de valores para a sessão de negociação diária. O indicador baseia-se no movimento simples de preços e não utiliza indicadores padrão de plataforma MetaTrader 5 .

Mais informações sobre o Perfil de Mercado pode ser encontrado em:

Veja também o artigo "O Histograma de preço (Perfil de mercado) e sua implementação no MQL5".



O autor implementa cores diferentes para o indicador: verde é para a sessão asiática, o azul é para o europeia e a violeta é para a sessão americana. Períodos de funcionamento são M30 e M15.



Os parâmetros de entrada:

StartDate - para testes do histórico (data do teste inicial);

lastdayStart - se for "true", ele é desenhado até o último dia (StartDate é ignorado);

CountProfile - o número de perfis de dias a ser desenhado.

O modo é desenhado em cinza.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 23.03.2006. Em MQL5 esse indicador é apresentado como arquivo MarketProfile.mq5.

Além disso, mais uma versão deste indicador está disponível (MarketProfile_.mq5).



Este indicador pode ser adicionado a gráficos M5, M15 e M30 onde mostram o perfil do mercado para as sessões diárias. Embora M5 prazo é muito mais preciso, M30 é recomendado para maior clareza. Além disso, é um método padrão de cálculo do perfil de mercado. Três esquemas de cores diferentes estão disponíveis para o desenho dos blocos do perfil.



Os parâmetros de entrada: