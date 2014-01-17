市场剖面(MarketProfile)

真实作者:

Avals

市场剖面(Market Profile)是期货交易者广泛使用的工具.



Market Profile MetaTrader 是市场剖面的标准解决方案, 它显示了统计时间内价格的分布, 价格范围和日内交易期间的控制值. 本指标基于简单的价格移动, 并不使用标准的MetaTrader 5平台指标.

与 Market Profile 相关的更多信息可以在这里找到:

也可以在文章 "价格柱形图 (Market Profile) 以及在 MQL5 中的实现".



作者为指标实现了不同的颜色: 亚市时段为绿色, 欧洲时段为蓝色, 美国时段为紫色. 工作时段为 M30 和 M15.



输入参数:

StartDate - 为历史测试 (测试起始日期);

lastdayStart - 如果为 true, 一直画到最近一天 (忽略StartDate);

CountProfile - 绘制日剖面的数量.

模式为绘成灰色.

本指标首先于2006年3月23日首先使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中. 在 MQL5 中, 本指标位于 MarketProfile.mq5 文件.

另外, 本指标还有另外一个版本 (MarketProfile_.mq5).



这个指标可以加到 M5, M15 和 M30 图表中, 为每日交易显示市场剖面. 尽管 M5 时段更加精确, 推荐使用 M30, 因为更加清楚. 并且, 这是一个标准的市场剖面计算方法. 剖面区块绘画时使用了3种颜色.



输入参数: