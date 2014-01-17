请观看如何免费下载自动交易
市场剖面(MarketProfile) - MetaTrader 5脚本
- Nikolay Kositsin
- 3720
真实作者:
Avals
市场剖面(Market Profile)是期货交易者广泛使用的工具.
Market Profile MetaTrader 是市场剖面的标准解决方案, 它显示了统计时间内价格的分布, 价格范围和日内交易期间的控制值. 本指标基于简单的价格移动, 并不使用标准的MetaTrader 5平台指标.
与 Market Profile 相关的更多信息可以在这里找到:
也可以在文章 "价格柱形图 (Market Profile) 以及在 MQL5 中的实现".
作者为指标实现了不同的颜色: 亚市时段为绿色, 欧洲时段为蓝色, 美国时段为紫色. 工作时段为 M30 和 M15.
输入参数:
- StartDate - 为历史测试 (测试起始日期);
- lastdayStart - 如果为 true, 一直画到最近一天 (忽略StartDate);
- CountProfile - 绘制日剖面的数量.
模式为绘成灰色.
本指标首先于2006年3月23日首先使用MQL4语言实现并发布于 mql4.com 代码库中. 在 MQL5 中, 本指标位于 MarketProfile.mq5 文件.
另外, 本指标还有另外一个版本 (MarketProfile_.mq5).
这个指标可以加到 M5, M15 和 M30 图表中, 为每日交易显示市场剖面. 尽管 M5 时段更加精确, 推荐使用 M30, 因为更加清楚. 并且, 这是一个标准的市场剖面计算方法. 剖面区块绘画时使用了3种颜色.
输入参数:
- StartFromDate (by default = __DATETIME__) - 如果 StartFromToday 等于 false, 指标将从那一日开始绘制剖面. 一直绘制到一定数量. 例如, 如果您把此变量设为 2010.07.20 并且把 DaysToCount 设为 2, 剖面将从 2010.07.20 绘制到 2010.07.19;
- StartFromToday (by default = true) - 如果为 true, 指标绘制当前日, 否则 - 从 StartFromDate 开始绘制;
- DaysToCount (by default = 2) - 需要绘制剖面的交易日数;
- ColorScheme (by default = 0) - 剖面区块的颜色:
- 0 - 从蓝到红;
- 1 - 从红到绿;
- 2 - 从绿到蓝.
- MedianColor (默认白色) - 参考值颜色 (中介色);
- ValueAreaColor (默认白色) - 价格区域边界颜色.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/501
