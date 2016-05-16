私たちのファンページに参加してください
MarketProfile - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 3086
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者
Avals
マーケットプロファイルは多くの先物トレーダーが使用するツールです。
マーケットプロファイルメタトレーダーは、一日の取引セッションのための価格、価格のエリアと制御値の統計的な時間分布を表示するマーケットプロファイルの標準的なソリューションです。このインディケータは単純な価格の動きに基づいており、標準のMetaTrader 5プラットフォームのインディケータは使用されません。
マーケットプロファイルの詳細については下記で見つけることができます。
「The Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5」（プライスヒストグラム（マーケット特性）とMQL5への導入）稿もご覧ください。
著者は、緑はアジア、青はヨーロッパ、紫はアメリカのセッションをインディケータの色として使います。動作可能の期間はM30とM15です。
入力パラメータ：
- StartDate - 履歴テストの開始日
- lastdayStart - trueの場合、最後まで描画されます（StartDateが無視されます）
- CountProfile - 描画される日プロファイルの数
モードは灰色で描画されます。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年3月23日にmql4.comでのコードベースで公開されました。MQL5ではこのインディケータは MarketProfile.mq5 ファイルとして提供されています。
また、このインディケータのもう一つバージョン（MarketProfile_.mq5）も利用可能です。
このインディケータは、一日のセッションのための市場のプロファイルを表示するM5、M15およびM30チャートに追加することができます。M5の時間枠ははるかに正確ですが、M30はより優れた明確さのために推奨されます。
これは、また、標準的な市場プロファイル算出方法です。プロファイルブロックの描画には3つの異なるカラースキームが使用可能です。
入力パラメータ：
- StartFromDate (by default = __DATETIME__) - StartFromTodayがfalseの場合、インディケータはその日から描画を始めます。描画は時をさかのぼります。例えば、この変数が2010年7月20日に設定されDaysToCountが2の場合、プロファイルは、2010年7月19日と20日のために描画されます。
- StartFromToday (by default = true) - trueの場合、インディケータの描画はは今日から始まります。,falseの場合、StartFromDateで指定された日から始まります。
- DaysToCount (by default = 2) - 市場プロファイルが描画されるべき1日のセッションの数
- ColorScheme (by default = 0) - プロファイルブロックのカラースキーム
- 0 - 青から赤
- 1 - 赤から緑
- 2 - 緑から青
- MedianColor（デフォルトは白）- 基準値（中央値）の色
- ValueAreaColor (デフォルトは白) - 価格領域の境界の色
