マーケットプロファイルは多くの先物トレーダーが使用するツールです。



マーケットプロファイルメタトレーダーは、一日の取引セッションのための価格、価格のエリアと制御値の統計的な時間分布を表示するマーケットプロファイルの標準的なソリューションです。このインディケータは単純な価格の動きに基づいており、標準のMetaTrader 5プラットフォームのインディケータは使用されません。

マーケットプロファイルの詳細については下記で見つけることができます。

「The Price Histogram (Market Profile) and its implementation in MQL5」（プライスヒストグラム（マーケット特性）とMQL5への導入）稿もご覧ください。



著者は、緑はアジア、青はヨーロッパ、紫はアメリカのセッションをインディケータの色として使います。動作可能の期間はM30とM15です。



入力パラメータ：

StartDate - 履歴テストの開始日

lastdayStart - trueの場合、最後まで描画されます（StartDateが無視されます）

CountProfile - 描画される日プロファイルの数

モードは灰色で描画されます。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年3月23日にmql4.comでのコードベースで公開されました。MQL5ではこのインディケータは MarketProfile.mq5 ファイルとして提供されています。

また、このインディケータのもう一つバージョン（MarketProfile_.mq5）も利用可能です。



このインディケータは、一日のセッションのための市場のプロファイルを表示するM5、M15およびM30チャートに追加することができます。M5の時間枠ははるかに正確ですが、M30はより優れた明確さのために推奨されます。 これは、また、標準的な市場プロファイル算出方法です。プロファイルブロックの描画には3つの異なるカラースキームが使用可能です。



