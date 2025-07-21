브레인트렌드1시그는 포지션 개시 및 청산을 위한 시장 지표입니다.



가격이 극단값에 도달하고 시장에 진입하거나 청산하기에 가장 편리한 시점이 되면 추세 변화 지점을 색상으로 표시합니다.



이 인디케이터는 ATR 인디케이터와 스토캐스틱 오실레이터의 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 버전의 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 매개 변수에 넣었으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.

