평균의 표준 편차를 기준으로 평균 자체에 지표(신호) 포인트를 배치하는 Perry Kaufman의 적응 이동 평균입니다. 다음 공식이 신호점 설정 기준으로 사용됩니다:
AMA-AMA0 > StDev(AMA-AMA0,periodAMA)*dK
여기서
- AMA-AMA0은 AMA의 마지막 증분입니다;
- StDev(AMA - AMA0, periodAMA) - 해당 기간 동안의 인디케이터 증분 표준편차;
- dK - 외부 파라미터.
신호점의 의미는 다음과 같습니다. 시장이 평평한 경우 AMA 지표는 수평 위치를 취하고 신호 포인트가 없습니다. RMS를 초과하는 방향성 추세 움직임이 있으면 해당 색상의 포인트가 지표에 나타나며, 이는 거래를 하거나 시장을 종료하라는 신호입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/387
윌리엄 블라우의 캔들스틱 지수(CSI) 지표.Blau_CMI 캔들스틱 모멘텀 지수 인디케이터
윌리엄 블라우의 캔들 모멘텀 지수(CMI) 지표.
손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가 차이의 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.Fisher Indicator MT5
피셔 메타트레이더 인디케이터 - 추세의 방향과 강도를 감지하고 추세 변화에 대한 신호를 보내는 매우 간단한 히스토그램 인디케이터입니다. 이 지표는 코드에 표준 MT4/MT5 지표를 사용하지 않습니다. 피셔는 이전 기간의 최대 및 최소 가격 수준을 기반으로 현재 가격과 최대/최소 가격 간의 관계에 몇 가지 고급 수학 계산을 적용하여 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 "다시 칠하기" 인디케이터로, 새 막대가 나타나면 이전 막대를 다시 계산합니다.