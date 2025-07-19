손익 정보 메타 트레이더 표시기 - 주어진 임계값을 초과한 모든 캔들에 대한 손익을 표시합니다. 값은 포인트와 백분율로 계산됩니다. 이 인디케이터는 일반 캔들 종가 및 시가 차이, 현재 종가와 이전 종가 차이의 두 가지 모드로 손익을 계산할 수 있습니다. 최소 변경 한도(핍 및 백분율)를 설정하고 모드를 변경할 수 있으며 출력 숫자의 글꼴 색상도 조절할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다.

피셔 메타트레이더 인디케이터 - 추세의 방향과 강도를 감지하고 추세 변화에 대한 신호를 보내는 매우 간단한 히스토그램 인디케이터입니다. 이 지표는 코드에 표준 MT4/MT5 지표를 사용하지 않습니다. 피셔는 이전 기간의 최대 및 최소 가격 수준을 기반으로 현재 가격과 최대/최소 가격 간의 관계에 몇 가지 고급 수학 계산을 적용하여 계산합니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 "다시 칠하기" 인디케이터로, 새 막대가 나타나면 이전 막대를 다시 계산합니다.