ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend1Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

BrainTrend1Sigはポジション開閉の市場インディケータです。

価格が極値に達したときのトレンド反転ポイントと市場のエントリーとエグジットにもっとも便利なタイミングが示されています。

そのアルゴリズムはATRストキャスティックオシレータインディケータに基づいています。このバージョンでは、すべてのアルゴリズム変数の値はインディケータの入力パラメータとして設計されているので、カスタム設定で使用されます。

BrainTrend1Sig

BrainTrend1 BrainTrend1

BrainTrend1 トレンド方向インディケータ

2pbIdealMA 2pbIdealMA

2pbIdeal1MA.mq5 と 2pbIdeal3MA.mq5 インディケータはNeutronに開発されたアルゴリズムによって平滑化された移動平均です。

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。