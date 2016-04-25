BrainTrend1Sig

内容

BrainTrend1Sigはポジション開閉の市場インディケータです。



価格が極値に達したときのトレンド反転ポイントと市場のエントリーとエグジットにもっとも便利なタイミングが示されています。



そのアルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータに基づいています。このバージョンでは、すべてのアルゴリズム変数の値はインディケータの入力パラメータとして設計されているので、カスタム設定で使用されます。



