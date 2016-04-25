無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BrainTrend1Sig - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
BrainTrend1Sigはポジション開閉の市場インディケータです。
価格が極値に達したときのトレンド反転ポイントと市場のエントリーとエグジットにもっとも便利なタイミングが示されています。
そのアルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータに基づいています。このバージョンでは、すべてのアルゴリズム変数の値はインディケータの入力パラメータとして設計されているので、カスタム設定で使用されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/392
BrainTrend1
BrainTrend1 トレンド方向インディケータ2pbIdealMA
2pbIdeal1MA.mq5 と 2pbIdeal3MA.mq5 インディケータはNeutronに開発されたアルゴリズムによって平滑化された移動平均です。
BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stopはトレンド反転インディケータです。BrainTrend2
BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。