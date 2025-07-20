브레인트렌드1은 시장 방향성 지표입니다.



가격이 상승 추세에 있거나 상승 추세에 있을 때 캔들은 파란색으로 표시되어 추세 방향을 나타냅니다. 가격이 변동하거나 하락 추세에 머무르면 캔들은 빨간색입니다. 가격이 방향을 바꾸거나 추세가 불안정하면 캔들 스틱에 색상이 표시되지 않습니다.



브레인트렌드1은 모든 시간 간격에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 ATR 인디케이터와 스토캐스틱 오실레이터의 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 버전의 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 파라미터에 넣었으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.