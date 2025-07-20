당사 팬 페이지에 가입하십시오
브레인트렌드1은 시장 방향성 지표입니다.
가격이 상승 추세에 있거나 상승 추세에 있을 때 캔들은 파란색으로 표시되어 추세 방향을 나타냅니다. 가격이 변동하거나 하락 추세에 머무르면 캔들은 빨간색입니다. 가격이 방향을 바꾸거나 추세가 불안정하면 캔들 스틱에 색상이 표시되지 않습니다.
브레인트렌드1은 모든 시간 간격에서 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 ATR 인디케이터와 스토캐스틱 오실레이터의 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 버전의 인디케이터에서는 제어할 수 있는 모든 알고리즘 변수를 인디케이터의 입력 파라미터에 넣었으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/391
아룬오실레이터 인디케이터를 사용하면 추세 시장 상태에서 횡보 상태로의 가격 변화를 예측할 수 있습니다.Aroon
투샤르 첸데의 아룬 인디케이터는 트레이더와 투자자가 장기 추세가 끝나는지 아니면 다른 움직임을 앞두고 잠시 멈추는 것인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
유연한 모멘텀(메타 트레이더 지표) - 주어진 기간(초 단위) 동안 환율 변화를 계산하고 그 결과를 플랫폼의 기본 차트 창에 포인트와 백분율로 표시합니다. 포인트 및 백분율의 최대 모멘텀에 대한 임계값을 기반으로 고도로 사용자 지정 가능한 알림을 제공합니다. 이 인디케이터는 틱 기록을 사용하여 모멘텀을 계산하기 때문에 MT5에서만 작동합니다.Easy Trend Visualizer MT5
이지 트렌드 비주얼라이저는 이름 그대로의 기능을 하는 메타트레이더 보조지표입니다. 추세가 시작되는 곳, 끝나는 곳, 추세가 전혀 없는 곳을 보여줍니다. 표준 메타트레이더 ADX(평균 방향 이동 지수) 지표를 기반으로 하며 매우 빠르게 작동합니다. 이지 트렌드 비주얼라이저는 메인 차트 창에 표시됩니다. 수평선 표시, 수평선 교차, 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, 이전 수평선 교차(PHLC) 등 다양한 알림을 제공합니다. MT4 및 MT5 플랫폼에서 사용 가능