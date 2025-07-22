브레인트렌드2스톱은 추세 중지 지표로, 정지선으로 표시되며, 교차점은 현재 시장 추세의 변화와 이전에 열린 거래를 종료해야 함을 의미합니다. 이 지표는 ATR 지표와 스토캐스틱 오실레이터의 알고리즘을 기반으로 합니다.

이 버전의 지표에서는 제어 할 수있는 모든 알고리즘 변수를 지표의 입력 매개 변수에 넣었으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.

캔들스틱 저점 아래의 파란색 선은 두 가지를 나타냅니다:

시장이 상승 추세에 있습니다; 이 선 자체의 의미는 해당 레벨에서 보호 손절 또는 매수 포지션에 대한 이익 실현(이익이 발생한 경우)을 의미합니다.

캔들 고점 위의 빨간색 선은 두 가지를 나타냅니다: