당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
브레인트렌드1스톱 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 89
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
브레인트렌드1스톱은 추세 중지 지표로, 가격이 중지선을 넘으면 시장 추세가 바뀌었음을 의미하며 거래를 종료해야 합니다.
이 지표는 ATR 지표와 스토캐스틱 오실레이터의 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 버전의 지표에서는 제어 할 수있는 모든 알고리즘 변수를 지표의 입력 매개 변수에 넣었으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.
캔들스틱 저점 아래의 파란색 선이 이를 나타냅니다:
- 시장이 상승 추세에 있습니다;
- 이 선 자체의 의미는 이 수준에서 보호 손절 또는 롱 포지션에 대한 이익 실현(포지션에 이익이 있는 경우)입니다.
캔들 고점 위의 분홍색 선은 이를 나타냅니다:
- 시장이 하락 추세에 있습니다;
- 이 선 자체의 의미는 이 수준에서 보호 손절 또는 숏 포지션의 이익실현(포지션에 이익이 있는 경우)을 의미합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/393
브레인트렌드1시그는 포지션 개시 및 청산을 위한 시장 지표입니다. 가격이 극단값에 도달하여 시장에 진입하거나 청산하기에 가장 편리한 시점인 추세 변화 지점을 보여줍니다.Easy Trend Visualizer MT5
이지 트렌드 비주얼라이저는 이름 그대로의 기능을 하는 메타트레이더 보조지표입니다. 추세가 시작되는 곳, 끝나는 곳, 추세가 전혀 없는 곳을 보여줍니다. 표준 메타트레이더 ADX(평균 방향 이동 지수) 지표를 기반으로 하며 매우 빠르게 작동합니다. 이지 트렌드 비주얼라이저는 메인 차트 창에 표시됩니다. 수평선 표시, 수평선 교차, 위쪽 화살표, 아래쪽 화살표, 이전 수평선 교차(PHLC) 등 다양한 알림을 제공합니다. MT4 및 MT5 플랫폼에서 사용 가능
브레인트렌드2는 시장에서 활성화된 트렌드 추세를 나타내는 지표로, 트렌드 방향에 따라 캔들에 색을 입힙니다.Dots Indi MT5
도트(메타트레이더 보조지표)는 TrendLaboratory의 2006년 지표를 기반으로 합니다. 메인 차트에 점을 배치하여 현재 추세 방향을 표시합니다. 파란색 점은 강세 추세를, 빨간색 점은 약세 추세를 나타냅니다. 이 지표는 표준 메타트레이더 지표에 의존하지 않지만 iMA()(이동평균)를 호출하여 사용된 입력 가격 유형(종가, 시가, 고가, 저가, 일반 등)에 따라 가격 값을 구합니다. 계산은 가격 변동 각도의 코사인을 기반으로 합니다. 트레이더는 여러 입력 매개변수를 수정할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 및 MT5 버전의 플랫폼에서 모두 사용할 수 있습니다.