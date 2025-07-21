브레인트렌드1스톱은 추세 중지 지표로, 가격이 중지선을 넘으면 시장 추세가 바뀌었음을 의미하며 거래를 종료해야 합니다.



이 지표는 ATR 지표와 스토캐스틱 오실레이터의 알고리즘을 기반으로 합니다. 이 버전의 지표에서는 제어 할 수있는 모든 알고리즘 변수를 지표의 입력 매개 변수에 넣었으므로 이제 기본 설정뿐만 아니라 사용할 수 있습니다.

캔들스틱 저점 아래의 파란색 선이 이를 나타냅니다:



시장이 상승 추세에 있습니다; 이 선 자체의 의미는 이 수준에서 보호 손절 또는 롱 포지션에 대한 이익 실현(포지션에 이익이 있는 경우)입니다.

캔들 고점 위의 분홍색 선은 이를 나타냅니다:

