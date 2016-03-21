und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BrainTrend1Sig - Indikator für den MetaTrader 5
- 1552
BrainTrend1Sig ist ein Indikator für das Öffnen und Schließen von Positionen
Er erkennt Trendwechsel, wenn ein Kurs extreme Werte erreicht und der beste Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg gekommen ist.
Der Algorithmus basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. In dieser Version werden alle Eingabeparameter aller Algorithmen zusammengefasst daher kann hier alles benutzerdefinierte eingestellt werden.
Trendrichtungsindikator BrainTrend1.2pbIdealMA
Die 2pbIdeal1MA.mq5 und 2pbIdeal3MA.mq5 Indikatoren, sind gleitende Durchschnitte mit einem Glättungsalgorithmus der von Neutron entwickelt wurde.
BrainTrend1Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr.BrainTrend2
BrainTrend2 Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.