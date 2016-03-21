CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

BrainTrend1Sig - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend1Sig ist ein Indikator für das Öffnen und Schließen von Positionen

Er erkennt Trendwechsel, wenn ein Kurs extreme Werte erreicht und der beste Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg gekommen ist.

Der Algorithmus basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. In dieser Version werden alle Eingabeparameter aller Algorithmen zusammengefasst daher kann hier alles benutzerdefinierte eingestellt werden.

BrainTrend1Sig

BrainTrend1 BrainTrend1

Trendrichtungsindikator BrainTrend1.

2pbIdealMA 2pbIdealMA

Die 2pbIdeal1MA.mq5 und 2pbIdeal3MA.mq5 Indikatoren, sind gleitende Durchschnitte mit einem Glättungsalgorithmus der von Neutron entwickelt wurde.

BrainTrend1Stop BrainTrend1Stop

BrainTrend1Stop Ist ein Indikator für die Trendumkehr.

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2 Ist ein Indikator für den Trend im Markt, wobei die Kerzen je nach Trendrichtung farblich markiert werden.