BrainTrend1Sig ist ein Indikator für das Öffnen und Schließen von Positionen



Er erkennt Trendwechsel, wenn ein Kurs extreme Werte erreicht und der beste Zeitpunkt für einen Ein- oder Ausstieg gekommen ist.



Der Algorithmus basiert auf den ATR und dem Stochastic Oscillator Indikatoren. In dieser Version werden alle Eingabeparameter aller Algorithmen zusammengefasst daher kann hier alles benutzerdefinierte eingestellt werden.



