콘솔형 차트 텍스트 출력에 최적화된 디스플레이 - MetaTrader 5용 라이브러리
라이브러리에는 두 가지 유형의 디스플레이가 있습니다. 첫 번째인 LabelsDisplay는 CChartObjectLabel을 기반으로 합니다. 두 번째인 캔버스 디스플레이는 CCanvas를 기반으로 합니다. 이 디스플레이는 렌더링 빈도에 최적화되어 있습니다. 디스플레이 Demo.mq5의 작업을 시연하는 기본 전문가 어드바이저 외에, 테스터에서만 틱에 대한 측정을 수행하는 두 가지 변형인 CanvasVsLabelsTester.mq5가 더 있습니다. 그리고 테스터와 차트 모두에서 측정을 수행하는 범용 CanvasVsLabels.mq5가 있습니다. 이러한 측정값은 서로 비교할 수 있습니다. 디스플레이 속도 비교에 대한 자세한 내용은 캔버스 대 레이블 링크를 참조하세요.
//+------------------------------------------------------------------+ //|ChartDisplayDemo.mq5 | //|Copyright 2021, © Cyberdev | //| https://www.mql5.com/en/users/cyberdev/seller | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "저작권 2021, © Cyberdev." #property link "https://www.mql5.com/en/users/cyberdev/seller" #property version "1.00" //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ #include "cyberdev\ChartDisplay.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ enum OutType { otCanvas, // 캔버스 otLabels // 레이블 }; //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ input OutType outType = otLabels; // outType - 표시 유형 input int nLines = 50; // nLines - 디스플레이의 줄 수 input bool optimizeUpdate = false; // 최적화 업데이트 - 레이블 최적화 input int bWidth = 406; // b폭 - 표시 너비 input int lY_Dist = 14; // lY_Dist - 선 사이의 거리 input bool back = false; // 뒤로 - 레이블의 배경 //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ Strings * display; CChart Chart; //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 초기화 기능| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { Chart.Attach(ChartID()); Chart.ShowGrid(false); Chart.ColorBackground(C'194,231,197'); Chart.ColorBarUp(clrDodgerBlue); Chart.ColorBarDown(clrBlueViolet); Chart.ColorCandleBull(clrDodgerBlue); Chart.ColorCandleBear(clrBlueViolet); Chart.ColorForeground(clrBlack); switch (outType) { case otCanvas: display = new CanvasDisplay(); break; case otLabels: display = new LabelsDisplay(); break; default: return INIT_FAILED; } if ((outType == otLabels && back && !dynamic_cast<LabelsDisplay *>(display).createExt(nLines, 10, 10, bWidth, lY_Dist)) || !display.create(nLines, 10, 15, bWidth, lY_Dist)) return INIT_FAILED; return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 초기화 기능| //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { if (CheckPointer(display) == POINTER_DYNAMIC) delete display; Chart.Detach(); } //+------------------------------------------------------------------+ //|| //+------------------------------------------------------------------+ #define concatenate(_rate) \ ("Open: " + DoubleToString(rates[_rate].open, digits) + \ "; High: " + DoubleToString(rates[_rate].high, digits) + \ "; Low: " + DoubleToString(rates[_rate].low, digits) + \ "; Close: " + DoubleToString(rates[_rate].close, digits) + ".") //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 틱 기능| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { MqlRates rates[]; int digits = (int)SymbolInfoInteger(_Symbol, SYMBOL_DIGITS); static datetime time = 0; datetime cTime; static bool firstRun = true; bool triggered = false; if (CopyRates(NULL, PERIOD_CURRENT, 0, 2, rates) != 2) return; display.setText(concatenate(1)); cTime = rates[0].time; if (cTime != time) { if (!firstRun) { display.push(); display.setText(concatenate(0)); } time = cTime; firstRun = false; triggered = true; } if(outType == otLabels && optimizeUpdate) { if (triggered) display.update(); else dynamic_cast<LabelsDisplay *>(display).updateOne(); } else display.update(); } //+------------------------------------------------------------------+
위쪽 줄을 업데이트하려면 사용 중인 클래스의 setText 메서드를 호출해야 합니다. 텍스트를 아래 줄로 이동하려면 사용한 클래스의 push 메서드를 호출합니다. 그리고 추가/업데이트된 텍스트를 디스플레이에 표시하려면 클래스의 업데이트 메서드를 사용합니다. 이 메서드 외에도 LabelsDisplay 클래스에는 디스플레이 속도를 두 배 이상 높일 수 있는 updateOne 메서드가 추가로 있습니다 . 이 메서드는 맨 위 줄을 업데이트해야 할 때만 호출됩니다. 푸시 메서드가 호출된 경우 그 후에는 updateOne 대신 업데이트 메서드를 호출해야 합니다 .
입력 매개변수
- outType - 표시 유형
- nLines - 디스플레이의 줄 수
- optimiseUpdate - 레이블최적화
- bWidth - 디스플레이 너비
- lY_Dist - 줄 사이의 거리
- back - 레이블의 배경
outType을 사용하면 캔버스 또는 레이블 값에서 표시 유형을 선택할 수 있습니다. nLines 변경은 푸시 방식으로 스크롤한 후 저장할 줄 수를 설정합니다. 최적화 업데이트 매개변수를 사용하면 푸시 메서드가 호출되지 않아 나머지 줄을 업데이트할 필요가 없는 경우 한 줄만 경제적으로 업데이트할 수 있습니다(위 참조). bWidth를 사용하면 디스플레이 너비를 설정할 수 있습니다(배경을 사용하는 캔버스 및 레이블과 관련됨). lY_Dist 매개변수를 사용하면 원하는 글꼴 크기를 얻을 수 있습니다. 글꼴 크기는 fDec 계수로 설정된 부분을 뺀 lY_Dist에서 가져오는데, 여기서 선 사이의 거리를 고려하지 않고 글꼴 크기가 아닌 실제 선 높이를 변경할 수 있습니다. back 매개변수는 레이블 모드에서 배경을 활성화합니다.
따라서 차트에 5가지 모드로 정보를 표시할 수 있습니다.
- 캔버스
- 레이블
- 텍스트출력이 최적화된 레이블
- 캔버스 배경이 있는 레이블
- 배경, 플러스, 최적화가있는 레이블
outType: 레이블 모드에서 배경을 사용하면 다른 추가 차트 개체를 사용하는 것과 거의 동일한 부하가 발생합니다. 즉, 디스플레이에 텍스트를 출력하는 데 걸리는 시간이 약간 늘어납니다.
