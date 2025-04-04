코드베이스섹션
Experts

iCHO 트렌드 CCIDualOnMA 필터 - MetaTrader 5용 expert

Vladimir Karputov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
162
평가:
(18)
게시됨:
iCHO Trend CCIDualOnMA Filter.mq5 (193.65 KB) 조회
\MQL5\Indicators\
CCIDualOnMA.mq5 (18.27 KB) 조회
MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
트레이딩 전략

전문가 어드바이저는 두 가지 지표를 사용합니다: iCHO(차이킨 오실레이터, CHO)와 사용자 지정 CCIDualOnMA. CHO는 추세 지표로 사용되며 지표가 0을 넘으면 포지션을 청산하는 데도 사용됩니다. 'CCIDualOnMA' 인디케이터는 포지션을 추가하는 필터로 사용됩니다. 두 지표는 지정된'작업 시간대'에 생성되며, 동일한 시간대를 사용하여 새 막대의 탄생 시점을 결정합니다( '추적 중 ...' 및'검색 신호 중 ...' 매개변수에 필요한 경우).

거래 신호:

CHO 지표가 0을 넘으면 포지션을 청산합니다 :

교차 포지션: 반전 거래 모드
아래에서 위로 교차 'false' -> 모든 매도 포지션 청산 ('매수 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매수 포지션 개설

'true' -> 모든 매수 포지션 청산 ('매도 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매도 포지션 개설


하향식 교차 'false' -> 모든 매수 포지션 청산 ('매도 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매도 포지션 개설

'true' -> 모든 매도 포지션 청산 ('매수 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매수 포지션 개설

일반 신호(포지션 추가)

CHO 지표가 0 이상이고 빠른 CCI가 느린 CCI를 아래에서 위로 교차하고 빠른 CCI가 0 미만이면 매수 개시 신호입니다.

CHO 지표가 0보다 낮고 빠른 CCI가 느린 CCI를 위에서 아래로 교차하고 빠른 CCI가 0보다 높으면 매도 포지션을 개시하라는 신호입니다.

iCHO 트렌드 CCIDualOnMA 필터

그림 1. iCHO 추세 CCIDualOnMA 필터


특징:

  • 전문가 어드바이저는작업 시간대('작업 시간대')에 따라 최적화할 수 있습니다.
  • 바당 하나의 '시장 진입' 거래만 가능합니다(이는 내부 파라미터로 입력 파라미터에 포함되지 않으며'포지션 하나만' 파라미터와는 무관합니다).
  • '내부 바' 모드( '검색 신호는 ...' 매개변수가 '(매 틱마다)#0')에서 작업할 때 현재 바는 바 #0이고,'새 바가 생성될 때만' 모드( '검색 신호는 ...' 매개변수가 '(새 바에서) 바 #1')에서 작업할 때 현재 바는 바 #1이 됩니다.
  • 매개변수'거래 모드: ' - 거래할 쪽을 제한합니다.'매수 포지션만 허용','매도 포지션만허용', '매수 및 매도 포지션 허용' 값을 사용할 수 있습니다.
  • '시간 제어 사용' 매개변수- '시작 시간'::'시작 분' 에서'종료 시간'::'종료 분' 까지 거래 신호를 검색하는 시간 간격입니다 . 시간 범위는 하루 내 또는 하루 동안 전환하여 설정할 수 있습니다.

이제 각 매개변수 그룹에 대해 자세히 알아보겠습니다:

트레이딩 설정:

'작업 기간' -작업 기간. 인디케이터가 생성되고 새 막대가 검색되는 기간입니다.

손절, 이익실현 및 추적은포인트로 설정됩니다. 매개변수('손절', '이익실현','추적손절')는 비활성화할 수 있으며, 비활성화하려면 선택한 매개변수를 '0.0'으로 설정하면 됩니다.

추적손절이 작동하는 방식은 TrailingStop 코드의 그림에 나와 있습니다.

포지션 크기 관리(로트 계산)

랏은 상수('자금 관리' 를 '상수'으로 설정하고'자금 관리 값'에서 랏 크기를 설정)이거나동적-딜당 위험 비율('자금 관리''딜의 위험 비율'로 설정하고'자금 관리 값'에서 위험 비율 설정)로 설정할 수 있습니다. 최소 랏과 동일한 상수 랏을 설정할 수도 있습니다('자금 관리''최소 랏'으로 설정).

시간 제어:

이 섹션에서는 트레이딩 신호를 검색할 시간 범위를 설정합니다. 시간 범위는'시간 제어 사용' 을 통해 활성화되며'시작 시간'::'시작 분' 에서'종료 시간'::'종료 분' 까지 신호 검색 시간 간격을 설정할 수 있습니다. 시간 범위는 하루 단위로 설정할 수도 있고 하루 동안 전환하여 설정할 수도 있습니다. 후행에는 영향을 미치지 않습니다.

추가 기능:

'포지션: 하나만' 플래그를'true'로 설정하면 전문가 조언자가 시장에 하나 이상의 포지션을 보유할 수 없습니다.

주의:'포지션: 하나만'을''으로 설정해도'포지션: 반대편 청산'을 ''으로 설정해도 취소되지 않습니다! 즉, 반대 포지션이 먼저 청산됩니다.

추가 기능

'포지션: 반전' 플래그는 신호 반전을 담당합니다. 흥미로운 플래그인 '포지션: 반대편 닫기' - 포지션을 열기 전에'true'로 설정하면 반대편 포지션이 삭제됩니다.' 로그인쇄'는 모든 작업의 고급 로깅을 출력합니다.'프리즈 및 스톱레벨 계수' 매개변수는 심볼의 스톱 및 프리즈 레벨이 0인 경우에 대한 스톱 및 프리즈 레벨 계수를 설정합니다. '3' 값을 사용하는 것이 좋습니다.

    MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/37799

