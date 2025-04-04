당사 팬 페이지에 가입하십시오
iCHO 트렌드 CCIDualOnMA 필터 - MetaTrader 5용 expert
- 162
-
트레이딩 전략
전문가 어드바이저는 두 가지 지표를 사용합니다: iCHO(차이킨 오실레이터, CHO)와 사용자 지정 CCIDualOnMA. CHO는 추세 지표로 사용되며 지표가 0을 넘으면 포지션을 청산하는 데도 사용됩니다. 'CCIDualOnMA' 인디케이터는 포지션을 추가하는 필터로 사용됩니다. 두 지표는 지정된'작업 시간대'에 생성되며, 동일한 시간대를 사용하여 새 막대의 탄생 시점을 결정합니다( '추적 중 ...' 및'검색 신호 중 ...' 매개변수에 필요한 경우).
거래 신호:
CHO 지표가 0을 넘으면 포지션을 청산합니다 :
|교차
|포지션: 반전
|거래 모드
|아래에서 위로 교차
|'false' -> 모든 매도 포지션 청산
|('매수 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매수 포지션 개설
|'true' -> 모든 매수 포지션 청산
|('매도 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매도 포지션 개설
|하향식 교차
|'false' -> 모든 매수 포지션 청산
|('매도 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매도 포지션 개설
|'true' -> 모든 매도 포지션 청산
|('매수 포지션만 허용' 또는'매수 및 매도 포지션 허용') -> 매수 포지션 개설
일반 신호(포지션 추가)
CHO 지표가 0 이상이고 빠른 CCI가 느린 CCI를 아래에서 위로 교차하고 빠른 CCI가 0 미만이면 매수 개시 신호입니다.CHO 지표가 0보다 낮고 빠른 CCI가 느린 CCI를 위에서 아래로 교차하고 빠른 CCI가 0보다 높으면 매도 포지션을 개시하라는 신호입니다.
그림 1. iCHO 추세 CCIDualOnMA 필터
특징:
- 전문가 어드바이저는작업 시간대('작업 시간대')에 따라 최적화할 수 있습니다.
- 바당 하나의 '시장 진입' 거래만 가능합니다(이는 내부 파라미터로 입력 파라미터에 포함되지 않으며'포지션 하나만' 파라미터와는 무관합니다).
- '내부 바' 모드( '검색 신호는 ...' 매개변수가 '(매 틱마다) 바#0')에서 작업할 때 현재 바는 바 #0이고,'새 바가 생성될 때만' 모드( '검색 신호는 ...' 매개변수가 '(새 바에서) 바 #1')에서 작업할 때 현재 바는 바 #1이 됩니다.
- 매개변수'거래 모드: ' - 거래할 쪽을 제한합니다.'매수 포지션만 허용','매도 포지션만허용', '매수 및 매도 포지션 허용' 값을 사용할 수 있습니다.
- '시간 제어 사용' 매개변수- '시작 시간'::'시작 분' 에서'종료 시간'::'종료 분' 까지 거래 신호를 검색하는 시간 간격입니다 . 시간 범위는 하루 내 또는 하루 동안 전환하여 설정할 수 있습니다.
이제 각 매개변수 그룹에 대해 자세히 알아보겠습니다:
트레이딩 설정:
'작업 기간' -작업 기간. 인디케이터가 생성되고 새 막대가 검색되는 기간입니다.
손절, 이익실현 및 추적은포인트로 설정됩니다. 매개변수('손절', '이익실현','추적손절')는 비활성화할 수 있으며, 비활성화하려면 선택한 매개변수를 '0.0'으로 설정하면 됩니다.
추적손절이 작동하는 방식은 TrailingStop 코드의 그림에 나와 있습니다.
포지션 크기 관리(로트 계산)
랏은 상수('자금 관리' 를 '상수랏'으로 설정하고'자금 관리 값'에서 랏 크기를 설정)이거나동적-딜당 위험 비율('자금 관리' 를'딜의 위험 비율'로 설정하고'자금 관리 값'에서 위험 비율 설정)로 설정할 수 있습니다. 최소 랏과 동일한 상수 랏을 설정할 수도 있습니다('자금 관리' 를'최소 랏'으로 설정).
시간 제어:
이 섹션에서는 트레이딩 신호를 검색할 시간 범위를 설정합니다. 시간 범위는'시간 제어 사용' 을 통해 활성화되며'시작 시간'::'시작 분' 에서'종료 시간'::'종료 분' 까지 신호 검색 시간 간격을 설정할 수 있습니다. 시간 범위는 하루 단위로 설정할 수도 있고 하루 동안 전환하여 설정할 수도 있습니다. 후행에는 영향을 미치지 않습니다.
추가 기능:
'포지션: 하나만' 플래그를'true'로 설정하면 전문가 조언자가 시장에 하나 이상의 포지션을 보유할 수 없습니다.
주의:'포지션: 하나만'을'참'으로 설정해도'포지션: 반대편 청산'을 '참'으로 설정해도 취소되지 않습니다! 즉, 반대 포지션이 먼저 청산됩니다.
'포지션: 반전' 플래그는 신호 반전을 담당합니다. 흥미로운 플래그인 '포지션: 반대편 닫기' - 포지션을 열기 전에'true'로 설정하면 반대편 포지션이 삭제됩니다.' 로그인쇄'는 모든 작업의 고급 로깅을 출력합니다.'프리즈 및 스톱레벨 계수' 매개변수는 심볼의 스톱 및 프리즈 레벨이 0인 경우에 대한 스톱 및 프리즈 레벨 계수를 설정합니다. '3' 값을 사용하는 것이 좋습니다.
