Библиотека содержит два типа дисплеев. Первый, LabelsDisplay, на основе CChartObjectLabel. Второй, CanvasDisplay, на основе CCanvas. Дисплеи оптимизированы по частоте отрисовки. Помимо основного эксперта, демонстрирующего работу дисплеев Demo.mq5, есть еще два варианта, CanvasVsLabelsTester.mq5, для выполнения замеров исключительно в тестере, на тиках. И универсальный CanvasVsLabels.mq5, который производит замеры, как в тестере, так и на графике. Данные замеры можно сравнивать между собой. Более подробно о сравнении скорости работы дисплеев можно узнать по ссылке Canvas vs Labels.





#property copyright "Copyright 2021, © Cyberdev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/cyberdev/seller" #property version "1.00" #include "cyberdev\ChartDisplay.mqh" enum OutType { otCanvas, otLabels }; input OutType outType = otLabels; input int nLines = 50 ; input bool optimizeUpdate = false ; input int bWidth = 406 ; input int lY_Dist = 14 ; input bool back = false ; Strings * display; CChart Chart; int OnInit () { Chart.Attach( ChartID ()); Chart.ShowGrid( false ); Chart.ColorBackground( C'194,231,197' ); Chart.ColorBarUp( clrDodgerBlue ); Chart.ColorBarDown( clrBlueViolet ); Chart.ColorCandleBull( clrDodgerBlue ); Chart.ColorCandleBear( clrBlueViolet ); Chart.ColorForeground( clrBlack ); switch (outType) { case otCanvas: display = new CanvasDisplay(); break ; case otLabels: display = new LabelsDisplay(); break ; default : return INIT_FAILED ; } if ((outType == otLabels && back && ! dynamic_cast <LabelsDisplay *>(display).createExt(nLines, 10 , 10 , bWidth, lY_Dist)) || !display.create(nLines, 10 , 15 , bWidth, lY_Dist)) return INIT_FAILED ; return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { if ( CheckPointer (display) == POINTER_DYNAMIC ) delete display; Chart.Detach(); } #define concatenate(_rate) \ ( "Open: " + DoubleToString (rates[_rate].open, digits) + \ "; High: " + DoubleToString (rates[_rate].high, digits) + \ "; Low: " + DoubleToString (rates[_rate].low, digits) + \ "; Close: " + DoubleToString (rates[_rate].close, digits) + "." ) void OnTick () { MqlRates rates[]; int digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); static datetime time = 0 ; datetime cTime; static bool firstRun = true ; bool triggered = false ; if ( CopyRates ( NULL , PERIOD_CURRENT , 0 , 2 , rates) != 2 ) return ; display.setText(concatenate( 1 )); cTime = rates[ 0 ].time; if (cTime != time) { if (!firstRun) { display.push(); display.setText(concatenate( 0 )); } time = cTime; firstRun = false ; triggered = true ; } if (outType == otLabels && optimizeUpdate) { if (triggered) display.update(); else dynamic_cast <LabelsDisplay *>(display).updateOne(); } else display.update(); }

Для обновления верхней строки нужно вызвать метод setText используемого класса. Для смещения текста на строку ниже предназначен метод push используемого класса. И чтобы вывести добавленный/обновленный текст на дисплей используйте метод update любого из классов. Помимо данного метода у класса LabelsDisplay есть дополнительный метод updateOne, который способен ускорить работу дисплея более чем в 2 раза. Вызывается он только когда нужно обновить верхнюю строку. Если же был вызван метод push, то после него обязательно нужно вызвать метод update, вместо updateOne.

Входные параметры



outType - тип дисплея

- тип дисплея nLines - количество строк на дисплее

- количество строк на дисплее optimizeUpdate - оптимизация для Labels

- оптимизация для Labels bWidth - ширина дисплея

- ширина дисплея lY_Dist - расстояние между строками

- расстояние между строками back - фон для Labels С помощью outType можно выбрать тип дисплея из значений Canvas или Labels. С помощью изменения nLines выставляется количество строк которые будут сохраняться после прокрутки методом push. Параметр optimizeUpdate включает экономное обновление только одной строки, если метод push не был вызван и следовательно остальные строки обновлять не нужно (об этом рассказано выше). С помощью bWidth можно настроить ширину дисплея (актуально для Canvas и Labels с использованием фона). С помощью параметра lY_Dist можно добиться желаемого размера шрифта. Размер шрифта берется от lY_Dist из которого вычитается часть, задаваемая коэффициентом fDec, что позволяет изменять настоящую высоту строки, а не размер шрифта без учета расстояния между строками. Параметр back включает фон в режиме Labels.

Таким образом, можно выводить информацию в чарт в 5 различных режимах.

Canvas Labels Labels с оптимизацией вывода текста Labels с фоном в виде Canvas Labels с фоном , плюс, оптимизация

Использование фона в режиме outType: Labels дает примерно такую же нагрузку, как и использование других дополнительных объектов чарта. То есть, незначительно увеличивает время вывода текста на дисплей.







