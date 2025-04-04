수동 위치 추적 패널

전문가 조언자 유틸리티의 아이디어

패널은 매수 포지션을 오름차순으로, 매도 포지션을 가격순으로 정렬합니다. 정렬된 포지션은 패널에 최대 5개의 매수 포지션과 5개의 매도 포지션으로 표시됩니다.





그림 1. 수동 포지션 추적 패널

포지션은 체크박스를 통해 선택합니다. 선택한 포지션에는 세 가지 작업을 사용할 수 있습니다: