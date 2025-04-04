당사 팬 페이지에 가입하십시오
멀티 테스터 - MetaTrader 5용 라이브러리
여러 종목에 대해 전문가 조언을 실행해야 할 때가 있습니다. 이를 위해 MT5 테스터에는 "마켓워치 창에서 선택한 모든 종목" 모드가 있습니다. 이를 통해 여러 종목에 대해 동일한 EA 설정을 실행할 수 있습니다.
그러나 때로는 MT5 테스터를 여러 번 실행해야 할 때가 있습니다. 이 라이브러리를 사용하면 가능합니다.
특징.
기호, 차트주기, 간격을 원하는 만큼 조합하여 설정할 수 있습니다. 또한 단일 실행뿐만 아니라 앞으로를 포함한 최적화도 수행합니다.
시나리오.
- 어떤 심볼 및/또는 간격 및/또는 시간대에 TS가 좋은 결과를 보이는지 연구합니다.
- TS의 자동 최적화 가능성을 평가하기 위해 연속적인 간격으로 최적화를 수행합니다.
사용법.
필요에 따라 MT5-Tester를 구성합니다.
그림은 특정 간격으로 실제 틱에 대해 완전 무차별 대입으로 최적화가 수행됨을 보여줍니다.
필요한 최적화 목록을 만듭니다. 예를 들어 이 라이브러리 제공에서 전문가 조언자를 실행할 수 있습니다.
그림과 같이 설정하면 마켓 워치의 모든 종목에 대해 최적화를 실행하고 각 종목에 대해 M1 및 M15 주기로 최적화합니다.
결과는 다음과 같습니다.
이제 표준 MT5 테스터 도구를 사용하여 최적화 결과를 안전하게 확인할 수 있습니다.
프로그래밍.
예제1.
아주 간단한 예시를 먼저 살펴봅시다.
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터에서 여러 번 실행/최적화. // 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다.. void SetTesterSettings() { TesterSettings.Add("AUDCAD"); // 테스터에 지정된 설정으로 AUDCAD를 실행합니다. TesterSettings.Add("EURUSD", PERIOD_H1); // 테스터에 지정된 설정으로 EURUSD H1을 실행합니다. TesterSettings.Add("GBPUSD", PERIOD_M6, D'2019.07.01', D'2019.09.01'); // 지정된 간격으로 GBPUSD M6를 실행합니다. }
이 EA를 실행한 결과는 소스 코드에서 읽은 설정으로 테스터를 세 번 호출하는 것입니다.
예제2.
처음에 제공된 실행 데모인 Expert Advisor의 소스 코드를 분석해 보겠습니다.
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터의 여러 실행/최적화. sinput bool Period_M1 = false; // M1 켜기 sinput bool Period_M5 = false; // M5 켜기 sinput bool Period_M15 = false; // M15 켜기 sinput bool false; // 사용자 지정 문자만 해당 // 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다. void SetTesterSettings() { // 마켓 워치에서 모든 심볼을 검색합니다. for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--) { const string Name = SymbolName(i, true); if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger(Name, SYMBOL_CUSTOM)) { if (Period_M1) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1); // M1이 설정된 경우 이 TF로 각 문자를 추가합니다. if (Period_M5) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5); // M1이 설정된 경우 이 TF로 각 문자를 추가합니다. if (Period_M15) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15); // M15가 설정된 경우, 이 TF로 각 기호를 추가합니다. if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) // TF가 설정되어 있지 않은 경우 TF에서 전문가 어드바이저를 실행해 보겠습니다. TesterSettings.Add(Name); } } }
두 번째 예는 마켓 워치에서 표시된 TF와 기호를 기반으로 작업 목록을 생성합니다. 다시 한 번 소스 코드의 주석을 살펴봅시다.
따라서 이 문자열을 작성하기만 하면 됩니다.
#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터에서 여러 번 실행/최적화.
을 작성하고 직관적인 방식으로 작업을 생성하는 함수 하나만 작성하면 됩니다.
// 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다. void SetTesterSettings()
기능
- DLL 사용 권한이 필요합니다. user32.dll의 여러 WinAPI 함수가 호출됩니다. 따라서 우회하지 않는 한 마켓에 적합하지 않습니다.
- 배달에 포함된 MTTester.mqh 파일에는 다른 프로젝트에서 편리하게 사용할 수 있는 MT5 테스터 제어 방법이 포함되어 있습니다.
- 중단된 곳에서 작업을 재개할 수 있습니다.
