여러 종목에 대해 전문가 조언을 실행해야 할 때가 있습니다. 이를 위해 MT5 테스터에는 "마켓워치 창에서 선택한 모든 종목" 모드가 있습니다. 이를 통해 여러 종목에 대해 동일한 EA 설정을 실행할 수 있습니다.





그러나 때로는 MT5 테스터를 여러 번 실행해야 할 때가 있습니다. 이 라이브러리를 사용하면 가능합니다.





특징.



기호, 차트주기, 간격을 원하는 만큼 조합하여 설정할 수 있습니다. 또한 단일 실행뿐만 아니라 앞으로를 포함한 최적화도 수행합니다.





시나리오.



어떤 심볼 및/또는 간격 및/또는 시간대에 TS가 좋은 결과를 보이는지 연구합니다.

TS의 자동 최적화 가능성을 평가하기 위해 연속적인 간격으로 최적화를 수행합니다.



사용법.

필요에 따라 MT5-Tester를 구성합니다. 그림은 특정 간격으로 실제 틱에 대해 완전 무차별 대입으로 최적화가 수행됨을 보여줍니다.

필요한 최적화 목록을 만듭니다. 예를 들어 이 라이브러리 제공에서 전문가 조언자를 실행할 수 있습니다. 그림과 같이 설정하면 마켓 워치의 모든 종목에 대해 최적화를 실행하고 각 종목에 대해 M1 및 M15 주기로 최적화합니다.

결과는 다음과 같습니다.

이제 표준 MT5 테스터 도구를 사용하여 최적화 결과를 안전하게 확인할 수 있습니다.

프로그래밍.

예제1. 아주 간단한 예시를 먼저 살펴봅시다.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> void SetTesterSettings() { TesterSettings.Add( "AUDCAD" ); TesterSettings.Add( "EURUSD" , PERIOD_H1 ); TesterSettings.Add( "GBPUSD" , PERIOD_M6 , D'2019.07.01' , D'2019.09.01' ); }

이 EA를 실행한 결과는 소스 코드에서 읽은 설정으로 테스터를 세 번 호출하는 것입니다.





예제2.

처음에 제공된 실행 데모인 Expert Advisor의 소스 코드를 분석해 보겠습니다.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> sinput bool Period_M1 = false ; sinput bool Period_M5 = false ; sinput bool Period_M15 = false ; sinput bool false ; void SetTesterSettings() { for ( int i = SymbolsTotal ( true ) - 1 ; i >= 0 ; i--) { const string Name = SymbolName (i, true ); if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger (Name, SYMBOL_CUSTOM )) { if (Period_M1) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1 ); if (Period_M5) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5 ); if (Period_M15) TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15 ); if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) TesterSettings.Add(Name); } } }

두 번째 예는 마켓 워치에서 표시된 TF와 기호를 기반으로 작업 목록을 생성합니다. 다시 한 번 소스 코드의 주석을 살펴봅시다.





따라서 이 문자열을 작성하기만 하면 됩니다.

#include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh>





을 작성하고 직관적인 방식으로 작업을 생성하는 함수 하나만 작성하면 됩니다.

void SetTesterSettings()





기능

