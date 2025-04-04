코드베이스섹션
라이브러리

멀티 테스터 - MetaTrader 5용 라이브러리

게시됨:
\MQL5\Experts\fxsaber\
MultiTester_Example.mq5 (1.18 KB) 조회
MultiTester_Example2.mq5 (0.62 KB) 조회
\MQL5\Include\fxsaber\MultiTester\
Settings.mqh (1.35 KB) 조회
String.mqh (1.29 KB) 조회
Task.mqh (7.66 KB) 조회
TesterSettings.mqh (3.05 KB) 조회
MultiTester.mqh (4.74 KB) 조회
MTTester.mqh (120.02 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
여러 종목에 대해 전문가 조언을 실행해야 할 때가 있습니다. 이를 위해 MT5 테스터에는 "마켓워치 창에서 선택한 모든 종목" 모드가 있습니다. 이를 통해 여러 종목에 대해 동일한 EA 설정을 실행할 수 있습니다.


그러나 때로는 MT5 테스터를 여러 번 실행해야 할 때가 있습니다. 이 라이브러리를 사용하면 가능합니다.


특징.

기호, 차트주기, 간격을 원하는 만큼 조합하여 설정할 수 있습니다. 또한 단일 실행뿐만 아니라 앞으로를 포함한 최적화도 수행합니다.


시나리오.

  • 어떤 심볼 및/또는 간격 및/또는 시간대에 TS가 좋은 결과를 보이는지 연구합니다.
  • TS의 자동 최적화 가능성을 평가하기 위해 연속적인 간격으로 최적화를 수행합니다.


사용법.

필요에 따라 MT5-Tester를 구성합니다.

그림은 특정 간격으로 실제 틱에 대해 완전 무차별 대입으로 최적화가 수행됨을 보여줍니다.


필요한 최적화 목록을 만듭니다. 예를 들어 이 라이브러리 제공에서 전문가 조언자를 실행할 수 있습니다.

그림과 같이 설정하면 마켓 워치의 모든 종목에 대해 최적화를 실행하고 각 종목에 대해 M1 및 M15 주기로 최적화합니다.


결과는 다음과 같습니다.


이제 표준 MT5 테스터 도구를 사용하여 최적화 결과를 안전하게 확인할 수 있습니다.


프로그래밍.

예제1.

아주 간단한 예시를 먼저 살펴봅시다.

    #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터에서 여러 번 실행/최적화.

// 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다..
void SetTesterSettings()
{
  TesterSettings.Add("AUDCAD"); // 테스터에 지정된 설정으로 AUDCAD를 실행합니다.
  
  TesterSettings.Add("EURUSD", PERIOD_H1); // 테스터에 지정된 설정으로 EURUSD H1을 실행합니다.
  
  TesterSettings.Add("GBPUSD", PERIOD_M6, D'2019.07.01', D'2019.09.01'); // 지정된 간격으로 GBPUSD M6를 실행합니다.
}

    이 EA를 실행한 결과는 소스 코드에서 읽은 설정으로 테스터를 세 번 호출하는 것입니다.


    예제2.

    처음에 제공된 실행 데모인 Expert Advisor의 소스 코드를 분석해 보겠습니다.

    #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터의 여러 실행/최적화.

sinput bool Period_M1 = false;         // M1 켜기
sinput bool Period_M5 = false;         // M5 켜기
sinput bool Period_M15 = false;        // M15 켜기
sinput bool  false; // 사용자 지정 문자만 해당

// 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다.
void SetTesterSettings()
{
  // 마켓 워치에서 모든 심볼을 검색합니다.
  for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; i >= 0; i--)
  {
    const string Name = SymbolName(i, true);

    if (!OnlyCustomSymbols || SymbolInfoInteger(Name, SYMBOL_CUSTOM))
    {
      if (Period_M1)
        TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M1); // M1이 설정된 경우 이 TF로 각 문자를 추가합니다.

      if (Period_M5)
        TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M5); // M1이 설정된 경우 이 TF로 각 문자를 추가합니다.

      if (Period_M15)
        TesterSettings.Add(Name, PERIOD_M15); // M15가 설정된 경우, 이 TF로 각 기호를 추가합니다.

      if (!Period_M1 && !Period_M5 && !Period_M15) // TF가 설정되어 있지 않은 경우 TF에서 전문가 어드바이저를 실행해 보겠습니다.
        TesterSettings.Add(Name);
    }
  }
}

    두 번째 예는 마켓 워치에서 표시된 TF와 기호를 기반으로 작업 목록을 생성합니다. 다시 한 번 소스 코드의 주석을 살펴봅시다.


    따라서 이 문자열을 작성하기만 하면 됩니다.

    #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // 테스터에서 여러 번 실행/최적화.


    을 작성하고 직관적인 방식으로 작업을 생성하는 함수 하나만 작성하면 됩니다.

    // 이 함수는 작업 목록 생성을 담당합니다.
void SetTesterSettings()


    기능

    • DLL 사용 권한이 필요합니다. user32.dll의 여러 WinAPI 함수가 호출됩니다. 따라서 우회하지 않는 한 마켓에 적합하지 않습니다.
    • 배달에 포함된 MTTester.mqh 파일에는 다른 프로젝트에서 편리하게 사용할 수 있는 MT5 테스터 제어 방법이 포함되어 있습니다.
    • 중단된 곳에서 작업을 재개할 수 있습니다.

    MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
    원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/26132

