이 인디케이터는 4도 다항식에 의한 보간을 기반으로 슬라이딩 라인을 만듭니다. 만들어진 선은 사인파와 그line_poweraxial 또는 거의 일정하거나 경사선 power_line= 3에 가까운 선으로 추정됩니다 ( 그래프를 시각화하기 위해 다시 그려짐).

구성된 축 방향 사인 곡선에서 각 막대에서 하나의 값이 제거되고다시 그려지지 않는 외삽된 값의 선이 만들어집니다.

외부 변수:

line_power - 추정된 선의 차수입니다;

레버리지: 결과 선의 제거 값을 활용합니다. 뒤로 이동한 첫 번째 슬라이딩 선에서 설정됩니다;

승수 - 승수. 0과 같으면 축 방향에서, 1과 같으면 사인 곡선에서, 마이너스 1과 같으면 거울 사인 곡선에서 축 방향까지 값이 제거됩니다. 어떤 값도 사용할 수 있습니다.

line4_SHIFT - 추정된 값으로 인한 선 이동입니다;

interval - 평균 배수를 늘립니다.

주제에서 지표 개선:차이 계산, 예시.







