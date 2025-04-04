거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 4도 다항식에 의한 보간을 기반으로 슬라이딩 라인을 만듭니다. 만들어진 선은 사인파와 그line_poweraxial 또는 거의 일정하거나 경사선 power_line= 3에 가까운 선으로 추정됩니다 ( 그래프를 시각화하기 위해 다시 그려짐).
구성된 축 방향 사인 곡선에서 각 막대에서 하나의 값이 제거되고다시 그려지지 않는 외삽된 값의 선이 만들어집니다.
외부 변수:
line_power - 추정된 선의 차수입니다;
레버리지: 결과 선의 제거 값을 활용합니다. 뒤로 이동한 첫 번째 슬라이딩 선에서 설정됩니다;
승수 - 승수. 0과 같으면 축 방향에서, 1과 같으면 사인 곡선에서, 마이너스 1과 같으면 거울 사인 곡선에서 축 방향까지 값이 제거됩니다. 어떤 값도 사용할 수 있습니다.
line4_SHIFT - 추정된 값으로 인한 선 이동입니다;
interval - 평균 배수를 늘립니다.
주제에서 지표 개선:차이 계산, 예시.
MA 트렌드 2
iMA 지표(이동평균, MA)에 의한 트레이딩 시스템. MA 추세 개발.뒤차기
알고리즘 주기: 개설된 포지션이 없으면 반대 포지션 두 개를 개설합니다. 두 포지션이 모두 청산될 때까지 기다립니다.
멀티 테스터
테스터에서 여러 번 실행/최적화.콘솔형 차트 텍스트 출력에 최적화된 디스플레이
이 라이브러리를 사용하면 최적의 속도로 차트에 텍스트 정보를 쉽게 출력할 수 있는 디스플레이를 만들 수 있습니다.