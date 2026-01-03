



임의의 시간 간격의 두 가지 범위의 지표입니다.

이는 일중 지표로, 즉 거래일 내 거래 범위의 스프레드를 보여줍니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 외부 매개변수에서 네 개의 시점을 가져와 각 쌍 사이의 최소값과 최대값을 결정합니다. 이러한 극한값은 표시기에 수평선 형태로 표시됩니다.



이 표시기는 브레이크 아웃 및 브레이크 어웨이 전술을 모두 테스트하는 데 사용하기 편리합니다.

인디케이터에서 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

그림 1 인디케이터 i-AnyRange2