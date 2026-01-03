거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
i-AnyRange2 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
임의의 시간 간격의 두 가지 범위의 지표입니다.
이는 일중 지표로, 즉 거래일 내 거래 범위의 스프레드를 보여줍니다. 작동 원리는 다음과 같습니다. 외부 매개변수에서 네 개의 시점을 가져와 각 쌍 사이의 최소값과 최대값을 결정합니다. 이러한 극한값은 표시기에 수평선 형태로 표시됩니다.
이 표시기는 브레이크 아웃 및 브레이크 어웨이 전술을 모두 테스트하는 데 사용하기 편리합니다.
인디케이터에서 다음 매개변수를 설정할 수 있습니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // datum 1 input string End1 = "08:00"; // 카운트다운 종료 1 input string Start2 = "12:00"; // datum 2 input string End2 = "17:00"; // 카운트다운 종료 2 input uint nDays = 2; // 카운트 일수(0-모두) input int Shift=0; // 막대의 표시기 수평 이동
그림 1 인디케이터 i-AnyRange2
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1015
시계열 - 시계열 작업을 위한 함수 라이브러리
시계열 작업용 함수 라이브러리: iBars, iTime, iOpen, iHigh, iLow, iClose, iVolume, iHighest, iLowest, iBarshift. 모든 함수에 대해 짧은 호출 변형(현재 차트의 기호 및 기간 포함)을 사용할 수 있습니다.BBMA Oma Ally OmniView
It's like a bird's-eye view for BBMA Oma Ally fans. ust drag it onto the chart and you'll get all the BBMA signals running on the chart.
위치 정보
현재 차트에 일부 실제 포지션 정보를 바로 표시하는 간단한 표시기입니다.짧은 이름에 대한 기간
이 함수는 기간의 단축된 이름을 제공합니다. 예: "PERIOD_M1" 대신 "M1"