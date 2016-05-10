



Der Indikator für zwei beliebige Zeitintervalle.

Dies ist Indikator, der eine Kursspanne des Handelstages anzeigt. Vier Zeitpunkte werden in den Parametern bestimmt, die Höchst- und Tiefstkurse zwischen jeweils zwei werden angezeigt. Diese Extrema werden in einer Horizontalen angezeigt.



Der Indikator ist zum Testen von Breakout- und Pullback-Strategien.

Folgende Parameter des Indikators können festgelegt werden:

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

i-AnyRange2