i-AnyRange2 - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator für zwei beliebige Zeitintervalle.
Dies ist Indikator, der eine Kursspanne des Handelstages anzeigt. Vier Zeitpunkte werden in den Parametern bestimmt, die Höchst- und Tiefstkurse zwischen jeweils zwei werden angezeigt. Diese Extrema werden in einer Horizontalen angezeigt.
Der Indikator ist zum Testen von Breakout- und Pullback-Strategien.
Folgende Parameter des Indikators können festgelegt werden:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // Beginnzeit 1 input string End1 = "08:00"; // Endzeit 1 input string Start2 = "12:00"; // Beginnzeit 2 input string End2 = "17:00"; // Endzeit 2 input uint nDays = 2; // Anzahl zu zeichnender Tage (0-all) input int Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators
