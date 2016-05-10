CodeBaseKategorien
i-AnyRange2 - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator für zwei beliebige Zeitintervalle.

Dies ist Indikator, der eine Kursspanne des Handelstages anzeigt. Vier Zeitpunkte werden in den Parametern bestimmt, die Höchst- und Tiefstkurse zwischen jeweils zwei werden angezeigt. Diese Extrema werden in einer Horizontalen angezeigt.

Der Indikator ist zum Testen von Breakout- und Pullback-Strategien.

Folgende Parameter des Indikators können festgelegt werden:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // Beginnzeit 1
input string End1     = "08:00";   // Endzeit 1
input string Start2   = "12:00";   // Beginnzeit 2
input string End2     = "17:00";   // Endzeit 2
input uint   nDays = 2;            // Anzahl zu zeichnender Tage (0-all)
input int    Shift=0; // Horizontaler Versatz in Bars des Indikators 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1015

