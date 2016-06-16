コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-AnyRange2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
865
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


2つの指定されない時間間隔の指標。

これは、取引日の取引レンジを示す日中指標です。4つの時間点が外部パラメータから取得され、ペアのそれぞれの高及び低点が特定されます。これらの極値は、水平線で示されています。

この指標はブレイクアウトとプルバック戦略をテストするのに便利です。

指標では以下のパラメータを設定することができます。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // 1の始め
input string End1     = "08:00";   // 1の終わり
input string Start2   = "12:00";   // 2の始め
input string End2     = "17:00";   // 2の終わり
input uint   nDays = 2;          // 数える日の数（0-すべて）
input int    Shift=0; // バーでの指標の横シフト 

i-AnyRange2

i-AnyRange2

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1015

XMACD_HTF XMACD_HTF

チャートとは異なる指標時間枠の値を設定することによって配置できるMACDの標準版。また、トレーダーはヒストグラムとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。

ColorStochastic ColorStochastic

色ヒストグラムとして示された標準ストキャスティックス

Exp_ATR_Trailing Exp_ATR_Trailing

このエキスパートアドバイザーはATR_Trailingを使用して構築されたチャネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。

PositionInfo PositionInfo

チャートウィンドウ内でポジションに関する情報を表示するための単純な指標。