



2つの指定されない時間間隔の指標。

これは、取引日の取引レンジを示す日中指標です。4つの時間点が外部パラメータから取得され、ペアのそれぞれの高及び低点が特定されます。これらの極値は、水平線で示されています。



この指標はブレイクアウトとプルバック戦略をテストするのに便利です。

指標では以下のパラメータを設定することができます。

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

i-AnyRange2