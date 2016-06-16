無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-AnyRange2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
2つの指定されない時間間隔の指標。
これは、取引日の取引レンジを示す日中指標です。4つの時間点が外部パラメータから取得され、ペアのそれぞれの高及び低点が特定されます。これらの極値は、水平線で示されています。
この指標はブレイクアウトとプルバック戦略をテストするのに便利です。
指標では以下のパラメータを設定することができます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // 1の始め input string End1 = "08:00"; // 1の終わり input string Start2 = "12:00"; // 2の始め input string End2 = "17:00"; // 2の終わり input uint nDays = 2; // 数える日の数（0-すべて） input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
i-AnyRange2
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1015
XMACD_HTF
チャートとは異なる指標時間枠の値を設定することによって配置できるMACDの標準版。また、トレーダーはヒストグラムとシグナルラインの平滑化アルゴリズムを変更することができます。ColorStochastic
色ヒストグラムとして示された標準ストキャスティックス
Exp_ATR_Trailing
このエキスパートアドバイザーはATR_Trailingを使用して構築されたチャネルの境に沿ってポジションのストップロスを移動します。PositionInfo
チャートウィンドウ内でポジションに関する情報を表示するための単純な指標。