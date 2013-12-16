代码库部分
i-AnyRange2 - MetaTrader 5脚本

带有两个待定时间间隔的指标。

这是一个日内指标，显示一个交易日内的交易范围四个时间点来自外部参数，各货币对之间的高点和低点被指定。这些极值点都显示在水平线上。

该指标用作测试突破和回调策略。

指标中可以设置以下参数

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                                   |
//+----------------------------------------------+
input string Start1   = "03:00";   // 开始1
input string End1     = "08:00";   //结束1
input string Start2   = "12:00";   // 开始2
input string End2     = "17:00";   // 结束2
input uint   nDays = 2;          // 计数天数（0 - 所有）
input int    Shift=0; //指标在柱线上的水平位移 

i-AnyRange2

i-AnyRange2

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1015

