带有两个待定时间间隔的指标。

这是一个日内指标，显示一个交易日内的交易范围四个时间点来自外部参数，各货币对之间的高点和低点被指定。这些极值点都显示在水平线上。



该指标用作测试突破和回调策略。

指标中可以设置以下参数

input string Start1 = "03:00" ; input string End1 = "08:00" ; input string Start2 = "12:00" ; input string End2 = "17:00" ; input uint nDays = 2 ; input int Shift= 0 ;

i-AnyRange2