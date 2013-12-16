请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
带有两个待定时间间隔的指标。
这是一个日内指标，显示一个交易日内的交易范围四个时间点来自外部参数，各货币对之间的高点和低点被指定。这些极值点都显示在水平线上。
该指标用作测试突破和回调策略。
指标中可以设置以下参数
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string Start1 = "03:00"; // 开始1 input string End1 = "08:00"; //结束1 input string Start2 = "12:00"; // 开始2 input string End2 = "17:00"; // 结束2 input uint nDays = 2; // 计数天数（0 - 所有） input int Shift=0; //指标在柱线上的水平位移
i-AnyRange2
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1015
ColorStochastic
Standard Stochastic显示为颜色直方图。InfoMarket
这是一个内容丰富的脚本，在图表窗口中显示目前的交易对的数据。
Exp_ATR_Trailing
EA 交易沿着ATR_Trailing建立的通道边缘移动止损持有头寸。iMACD±ATR
MACD增减交易范围后被用来确定趋势和超买/超卖区域。