이 전문가용 어드바이저는 ATR_Trailing 인디케이터로 설정된 채널의 경계를 따라 오픈 포지션의 스톱로스를 이동합니다. 스톱로스 수정은 방금 닫힌 바의 데이터를 기반으로 바가 변경될 때만 발생하며 스톱로스가 결국 현재 가격에 고정되는 경우에만 발생합니다.
이 전문가용 어드바이저에서는 이 지표를 차트에 수동으로 표시할 필요 없이 전문가용 어드바이저에서 직접 현재 차트에 표시할 수 있는 기능을 추가했습니다. 이는 차트에 보조지표가 설치된 후 자동으로 차트에 표시되고 이 보조지표는 항상 보조지표 입력 매개변수와 동일한 입력 매개변수를 가지므로 매우 편리합니다.
만일을 대비하여 이러한 기능을 구현할 수 있는 모든 코드를 여기에 제공하겠습니다:
//+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 어드바이저에 CChart 클래스 포함하기 || //+------------------------------------------------------------------+ #include <Charts\Chart.mqh> //---- CChart 유형의 전역 변수 선언 CChart cchart; //+------------------------------------------------------------------+ //| 전문가 초기화 기능| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //---- ATR_Trailing 표시기 핸들 가져오기 InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"ATR_Trailing",Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" ATR_Trailing 표시기 핸들을 가져오는 데 실패했습니다."); //--- 오류 코드를 0으로 재설정 ResetLastError(); //--- 전문가 어드바이저가 실행 중인 현재(ID=0) 차트로 작업하도록 cchart 개체에 지시합니다. cchart.Attach(0); //---- 차트에 ATR_Trailing 표시기 추가하기 if(!cchart.IndicatorAdd(0,InpInd_Handle)) Print(" 차트에 ATR_Trailing 인디케이터를 추가하지 못했습니다.");
전문가 조언자의 입력 매개 변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 전문가 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input int Period_ATR=14; //ATR 기간 input double Sell_Factor=2.0; input double Buy_Factor=2.0; input uint Deviation=10; //slippage
그림.1 Exp_ATR_Trailing Expert Advisor의 작업 차트
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1016
