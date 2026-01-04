이 전문가용 어드바이저는 ATR_Trailing 인디케이터로 설정된 채널의 경계를 따라 오픈 포지션의 스톱로스를 이동합니다. 스톱로스 수정은 방금 닫힌 바의 데이터를 기반으로 바가 변경될 때만 발생하며 스톱로스가 결국 현재 가격에 고정되는 경우에만 발생합니다.

이 전문가용 어드바이저에서는 이 지표를 차트에 수동으로 표시할 필요 없이 전문가용 어드바이저에서 직접 현재 차트에 표시할 수 있는 기능을 추가했습니다. 이는 차트에 보조지표가 설치된 후 자동으로 차트에 표시되고 이 보조지표는 항상 보조지표 입력 매개변수와 동일한 입력 매개변수를 가지므로 매우 편리합니다.

만일을 대비하여 이러한 기능을 구현할 수 있는 모든 코드를 여기에 제공하겠습니다:

#include <Charts\Chart.mqh> CChart cchart; int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , "ATR_Trailing" ,Period_ATR,Sell_Factor,Buy_Factor); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " ATR_Trailing 표시기 핸들을 가져오는 데 실패했습니다." ); ResetLastError (); cchart.Attach( 0 ); if (!cchart.IndicatorAdd( 0 ,InpInd_Handle)) Print ( " 차트에 ATR_Trailing 인디케이터를 추가하지 못했습니다." );

전문가 조언자의 입력 매개 변수:



input int Period_ATR= 14 ; input double Sell_Factor= 2.0 ; input double Buy_Factor= 2.0 ; input uint Deviation= 10 ;

그림.1 Exp_ATR_Trailing Expert Advisor의 작업 차트