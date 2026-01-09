- 成長
トレード:
17
利益トレード:
12 (70.58%)
損失トレード:
5 (29.41%)
ベストトレード:
90.60 USD
最悪のトレード:
-63.70 USD
総利益:
711.43 USD (8 615 pips)
総損失:
-304.80 USD (6 094 pips)
最大連続の勝ち:
3 (174.00 USD)
最大連続利益:
174.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.38
長いトレード:
8 (47.06%)
短いトレード:
9 (52.94%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
23.92 USD
平均利益:
59.29 USD
平均損失:
-60.96 USD
最大連続の負け:
1 (-63.70 USD)
最大連続損失:
-63.70 USD (1)
月間成長:
48.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
63.70 USD (5.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +90.60 USD
最悪のトレード: -64 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +174.00 USD
最大連続損失: -63.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Taking advantage of silver’s increased volatility in recent times, I decided to test the volumehedger.
Monthly 400$ expectation, risk 960$
