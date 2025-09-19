シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files
OMG FZE LLC

VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files

OMG FZE LLC
レビュー0件
信頼性
14週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 58%
PUPrime-Live2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
428
利益トレード:
260 (60.74%)
損失トレード:
168 (39.25%)
ベストトレード:
395.72 USD
最悪のトレード:
-244.26 USD
総利益:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
総損失:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
最大連続の勝ち:
19 (184.45 USD)
最大連続利益:
430.60 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
11.73%
最大入金額:
39.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
165 (38.55%)
短いトレード:
263 (61.45%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
18.88 USD
平均損失:
-23.54 USD
最大連続の負け:
14 (-7.00 USD)
最大連続損失:
-364.92 USD (4)
月間成長:
10.63%
年間予想:
128.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.24 USD
最大の:
600.00 USD (21.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.41% (600.00 USD)
エクイティによる:
37.48% (632.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.s 388
BTCUSD 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.s 589
BTCUSD 365
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.s -24K
BTCUSD 627K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +395.72 USD
最悪のトレード: -244 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +184.45 USD
最大連続損失: -7.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss. 

I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.

  • Expected Monthly Profit: 20-30%
  • Amount of Loss: 15-50%
  • Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
  • Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct) + AI Indicator
It is shared for the purpose of promoting the EA.
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.


レビューなし
2025.12.05 14:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 08:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 02:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 13:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 18:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 12:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 18:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 07:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 04:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.29 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
VolumeHedger EA GOLD BTC 6 Set Files
60 USD/月
58%
0
0
USD
2K
USD
14
100%
428
60%
12%
1.24
2.23
USD
37%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください