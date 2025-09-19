- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
428
利益トレード:
260 (60.74%)
損失トレード:
168 (39.25%)
ベストトレード:
395.72 USD
最悪のトレード:
-244.26 USD
総利益:
4 909.25 USD (1 335 526 pips)
総損失:
-3 954.53 USD (732 588 pips)
最大連続の勝ち:
19 (184.45 USD)
最大連続利益:
430.60 USD (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
11.73%
最大入金額:
39.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.59
長いトレード:
165 (38.55%)
短いトレード:
263 (61.45%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
2.23 USD
平均利益:
18.88 USD
平均損失:
-23.54 USD
最大連続の負け:
14 (-7.00 USD)
最大連続損失:
-364.92 USD (4)
月間成長:
10.63%
年間予想:
128.92%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.24 USD
最大の:
600.00 USD (21.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.41% (600.00 USD)
エクイティによる:
37.48% (632.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|388
|BTCUSD
|40
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|589
|BTCUSD
|365
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|-24K
|BTCUSD
|627K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +395.72 USD
最悪のトレード: -244 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +184.45 USD
最大連続損失: -7.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
This signal is generated by the VolumeHedger EA.
It combines a hedging strategy with a martingale strategy and starts a trade series at the most optimal times.
A fixed monthly return is targeted, but it carries a high risk of significant loss.
I have prepared a group of 6 set files with RiskLow.
- Expected Monthly Profit: 20-30%
- Amount of Loss: 15-50%
- Min Required Deposit: 2200$ ( 500x leverage for Gold and BTC)
- Used Strategies: Lydians + Trend Catcher + Engulfing (replaced with Volume Hedging Indi on 22 Oct) + AI Indicator
Personalized set files with similar performance are prepared for those who purchase the product.
レビューなし
