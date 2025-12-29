シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FX Hotel Development in Progress
OMG FZE LLC

FX Hotel Development in Progress

OMG FZE LLC
レビュー0件
2週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
PUPrime-Live2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
54 (65.06%)
損失トレード:
29 (34.94%)
ベストトレード:
136.08 USD
最悪のトレード:
-390.92 USD
総利益:
1 271.26 USD (960 379 pips)
総損失:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
最大連続の勝ち:
25 (544.75 USD)
最大連続利益:
544.75 USD (25)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
38.73%
最大入金額:
1.30%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
38 (45.78%)
短いトレード:
45 (54.22%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-2.07 USD
平均利益:
23.54 USD
平均損失:
-49.77 USD
最大連続の負け:
6 (-87.42 USD)
最大連続損失:
-766.92 USD (5)
月間成長:
-0.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
194.32 USD
最大の:
767.50 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.82% (767.50 USD)
エクイティによる:
1.16% (229.10 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.p 48
BTCUSD 35
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.p -404
BTCUSD 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.p -769
BTCUSD 210K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +136.08 USD
最悪のトレード: -391 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +544.75 USD
最大連続損失: -87.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Set File Magic Pos Loss Profit (M) Potantial Note Last Loss
BTC MACD 55736 6 930 260 Medium
BTC Lydians 85736 4 2130 400 Safe
GOLD Trendcather 4 2120 520 Safe
GOLD Lydians 20M-4H 4 1440 400 Yearly 1 lose Lot size can be reduced by half. 2025.11.19
GOLD Lydians-R 20M-4H 4 720 200 Yearly 1 lose 2025.03.05
GOLD SuperTr 23730 4 720 130 Safe
GOLD SuperTr-R 23731 4-5 2100 150 Safe
GOLD ATR- 5 700 300 Medium

Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
































レビューなし
2025.12.29 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
