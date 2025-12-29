- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
54 (65.06%)
損失トレード:
29 (34.94%)
ベストトレード:
136.08 USD
最悪のトレード:
-390.92 USD
総利益:
1 271.26 USD (960 379 pips)
総損失:
-1 443.28 USD (751 527 pips)
最大連続の勝ち:
25 (544.75 USD)
最大連続利益:
544.75 USD (25)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
38.73%
最大入金額:
1.30%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
72
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
38 (45.78%)
短いトレード:
45 (54.22%)
プロフィットファクター:
0.88
期待されたペイオフ:
-2.07 USD
平均利益:
23.54 USD
平均損失:
-49.77 USD
最大連続の負け:
6 (-87.42 USD)
最大連続損失:
-766.92 USD (5)
月間成長:
-0.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
194.32 USD
最大の:
767.50 USD (3.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.82% (767.50 USD)
エクイティによる:
1.16% (229.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|48
|BTCUSD
|35
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|-404
|BTCUSD
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|-769
|BTCUSD
|210K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +136.08 USD
最悪のトレード: -391 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +544.75 USD
最大連続損失: -87.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"PUPrime-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
|Set File
|Magic
|Pos
|Loss
|Profit (M)
|Potantial
|Note
|Last Loss
|BTC MACD
|55736
|6
|930
|260
|Medium
|BTC Lydians
|85736
|4
|2130
|400
|Safe
|GOLD Trendcather
|4
|2120
|520
|Safe
|GOLD Lydians 20M-4H
|4
|1440
|400
|Yearly 1 lose
|Lot size can be reduced by half.
|2025.11.19
|GOLD Lydians-R 20M-4H
|4
|720
|200
|Yearly 1 lose
|2025.03.05
|GOLD SuperTr
|23730
|4
|720
|130
|Safe
|GOLD SuperTr-R
|23731
|4-5
|2100
|150
|Safe
|GOLD ATR-
|5
|700
|300
|Medium
Monthly Profit expectation: 2660$
Max Lose in one time: 2130$
レビューなし
100 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
2
100%
83
65%
39%
0.88
-2.07
USD
USD
4%
1:500