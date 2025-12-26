シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DeepTime
Jian Bing Wang

DeepTime

Jian Bing Wang
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 401%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
660
利益トレード:
659 (99.84%)
損失トレード:
1 (0.15%)
ベストトレード:
6.37 USD
最悪のトレード:
-0.11 USD
総利益:
2 006.51 USD (240 175 pips)
総損失:
-0.11 USD (11 pips)
最大連続の勝ち:
422 (1 290.09 USD)
最大連続利益:
1 290.09 USD (422)
シャープレシオ:
1.89
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.21%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
18240.00
長いトレード:
335 (50.76%)
短いトレード:
325 (49.24%)
プロフィットファクター:
18241.00
期待されたペイオフ:
3.04 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
1 (-0.11 USD)
最大連続損失:
-0.11 USD (1)
月間成長:
26.76%
年間予想:
324.67%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.11 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
35.89% (888.75 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY# 44
CADCHF# 40
EURNZD# 36
USDCHF# 36
USDCAD# 35
GBPCHF# 34
EURAUD# 34
GBPCAD# 33
EURCHF# 32
GBPUSD# 32
GBPNZD# 31
EURGBP# 29
NZDCAD# 29
NZDCHF# 28
NZDUSD# 28
GBPAUD# 27
AUDCHF# 27
EURCAD# 26
AUDNZD# 24
AUDUSD# 23
EURUSD# 18
AUDCAD# 13
GOLD# 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY# 133
CADCHF# 120
EURNZD# 109
USDCHF# 109
USDCAD# 107
GBPCHF# 103
EURAUD# 103
GBPCAD# 100
EURCHF# 96
GBPUSD# 98
GBPNZD# 95
EURGBP# 88
NZDCAD# 91
NZDCHF# 93
NZDUSD# 85
GBPAUD# 83
AUDCHF# 81
EURCAD# 78
AUDNZD# 73
AUDUSD# 69
EURUSD# 54
AUDCAD# 39
GOLD# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY# 20K
CADCHF# 9.6K
EURNZD# 19K
USDCHF# 8.7K
USDCAD# 15K
GBPCHF# 8.2K
EURAUD# 16K
GBPCAD# 14K
EURCHF# 7.7K
GBPUSD# 9.8K
GBPNZD# 17K
EURGBP# 6.6K
NZDCAD# 13K
NZDCHF# 7.4K
NZDUSD# 8.4K
GBPAUD# 13K
AUDCHF# 6.5K
EURCAD# 11K
AUDNZD# 13K
AUDUSD# 6.9K
EURUSD# 5.4K
AUDCAD# 5.5K
GOLD# -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.37 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 422
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 290.09 USD
最大連続損失: -0.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
レビューなし
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
