- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
660
利益トレード:
659 (99.84%)
損失トレード:
1 (0.15%)
ベストトレード:
6.37 USD
最悪のトレード:
-0.11 USD
総利益:
2 006.51 USD (240 175 pips)
総損失:
-0.11 USD (11 pips)
最大連続の勝ち:
422 (1 290.09 USD)
最大連続利益:
1 290.09 USD (422)
シャープレシオ:
1.89
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
9.21%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
18240.00
長いトレード:
335 (50.76%)
短いトレード:
325 (49.24%)
プロフィットファクター:
18241.00
期待されたペイオフ:
3.04 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-0.11 USD
最大連続の負け:
1 (-0.11 USD)
最大連続損失:
-0.11 USD (1)
月間成長:
26.76%
年間予想:
324.67%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.11 USD (0.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
35.89% (888.75 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|44
|CADCHF#
|40
|EURNZD#
|36
|USDCHF#
|36
|USDCAD#
|35
|GBPCHF#
|34
|EURAUD#
|34
|GBPCAD#
|33
|EURCHF#
|32
|GBPUSD#
|32
|GBPNZD#
|31
|EURGBP#
|29
|NZDCAD#
|29
|NZDCHF#
|28
|NZDUSD#
|28
|GBPAUD#
|27
|AUDCHF#
|27
|EURCAD#
|26
|AUDNZD#
|24
|AUDUSD#
|23
|EURUSD#
|18
|AUDCAD#
|13
|GOLD#
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY#
|133
|CADCHF#
|120
|EURNZD#
|109
|USDCHF#
|109
|USDCAD#
|107
|GBPCHF#
|103
|EURAUD#
|103
|GBPCAD#
|100
|EURCHF#
|96
|GBPUSD#
|98
|GBPNZD#
|95
|EURGBP#
|88
|NZDCAD#
|91
|NZDCHF#
|93
|NZDUSD#
|85
|GBPAUD#
|83
|AUDCHF#
|81
|EURCAD#
|78
|AUDNZD#
|73
|AUDUSD#
|69
|EURUSD#
|54
|AUDCAD#
|39
|GOLD#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY#
|20K
|CADCHF#
|9.6K
|EURNZD#
|19K
|USDCHF#
|8.7K
|USDCAD#
|15K
|GBPCHF#
|8.2K
|EURAUD#
|16K
|GBPCAD#
|14K
|EURCHF#
|7.7K
|GBPUSD#
|9.8K
|GBPNZD#
|17K
|EURGBP#
|6.6K
|NZDCAD#
|13K
|NZDCHF#
|7.4K
|NZDUSD#
|8.4K
|GBPAUD#
|13K
|AUDCHF#
|6.5K
|EURCAD#
|11K
|AUDNZD#
|13K
|AUDUSD#
|6.9K
|EURUSD#
|5.4K
|AUDCAD#
|5.5K
|GOLD#
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.37 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 422
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 290.09 USD
最大連続損失: -0.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
For $500, follow one position; for $1,000, follow two positions; and so on.Please do not withdraw prematurely; follow the order for at least one month.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
401%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
13
99%
660
99%
100%
18240.99
3.04
USD
USD
36%
1:500