- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
21 (34.42%)
損失トレード:
40 (65.57%)
ベストトレード:
199.00 USD
最悪のトレード:
-106.12 USD
総利益:
2 964.27 USD (68 782 pips)
総損失:
-3 463.35 USD (78 590 pips)
最大連続の勝ち:
4 (591.28 USD)
最大連続利益:
595.86 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
71.85%
最大入金額:
10.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.46
長いトレード:
43 (70.49%)
短いトレード:
18 (29.51%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-8.18 USD
平均利益:
141.16 USD
平均損失:
-86.58 USD
最大連続の負け:
8 (-566.54 USD)
最大連続損失:
-566.54 USD (8)
月間成長:
-3.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
717.54 USD
最大の:
1 075.46 USD (20.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.07% (1 075.46 USD)
エクイティによる:
2.51% (109.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|49
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-351
|EURJPY
|-64
|AUDJPY
|34
|CADJPY
|-150
|NZDJPY
|135
|GBPJPY
|-95
|CHFJPY
|85
|USDJPY
|-93
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-7.8K
|EURJPY
|-1K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +199.00 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +591.28 USD
最大連続損失: -566.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No MC Strategy!!!
InvestZone 2nd Account
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
レビューなし
