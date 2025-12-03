シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / InvestZone2
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
レビュー0件
8週間
0 / 0 USD
月額  39  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -9%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
61
利益トレード:
21 (34.42%)
損失トレード:
40 (65.57%)
ベストトレード:
199.00 USD
最悪のトレード:
-106.12 USD
総利益:
2 964.27 USD (68 782 pips)
総損失:
-3 463.35 USD (78 590 pips)
最大連続の勝ち:
4 (591.28 USD)
最大連続利益:
595.86 USD (3)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
71.85%
最大入金額:
10.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.46
長いトレード:
43 (70.49%)
短いトレード:
18 (29.51%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-8.18 USD
平均利益:
141.16 USD
平均損失:
-86.58 USD
最大連続の負け:
8 (-566.54 USD)
最大連続損失:
-566.54 USD (8)
月間成長:
-3.50%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
717.54 USD
最大の:
1 075.46 USD (20.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.07% (1 075.46 USD)
エクイティによる:
2.51% (109.02 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 49
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -351
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -7.8K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +199.00 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +591.28 USD
最大連続損失: -566.54 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 より多く...
No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


レビューなし
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください