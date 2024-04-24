シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
レビュー0件
信頼性
118週間
1 / 0 USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 860
利益トレード:
1 662 (89.35%)
損失トレード:
198 (10.65%)
ベストトレード:
4 398.12 USD
最悪のトレード:
-1 156.04 USD
総利益:
69 620.75 USD (118 034 pips)
総損失:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
最大連続の勝ち:
60 (3 727.45 USD)
最大連続利益:
4 972.83 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
82.65%
最大入金額:
16.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.67
長いトレード:
811 (43.60%)
短いトレード:
1 049 (56.40%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
19.92 USD
平均利益:
41.89 USD
平均損失:
-164.53 USD
最大連続の負け:
5 (-4 830.96 USD)
最大連続損失:
-4 830.96 USD (5)
月間成長:
1.88%
年間予想:
23.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
467.89 USD
最大の:
4 830.96 USD (12.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.79% (4 830.96 USD)
エクイティによる:
46.81% (26 738.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 398.12 USD
最悪のトレード: -1 156 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +3 727.45 USD
最大連続損失: -4 830.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
レビューなし
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TMFWK
49 USD/月
310%
1
0
USD
61K
USD
118
100%
1 860
89%
83%
2.13
19.92
USD
47%
1:500
コピー

