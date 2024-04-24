- 成長
トレード:
1 860
利益トレード:
1 662 (89.35%)
損失トレード:
198 (10.65%)
ベストトレード:
4 398.12 USD
最悪のトレード:
-1 156.04 USD
総利益:
69 620.75 USD (118 034 pips)
総損失:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
最大連続の勝ち:
60 (3 727.45 USD)
最大連続利益:
4 972.83 USD (10)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
82.65%
最大入金額:
16.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.67
長いトレード:
811 (43.60%)
短いトレード:
1 049 (56.40%)
プロフィットファクター:
2.14
期待されたペイオフ:
19.92 USD
平均利益:
41.89 USD
平均損失:
-164.53 USD
最大連続の負け:
5 (-4 830.96 USD)
最大連続損失:
-4 830.96 USD (5)
月間成長:
1.88%
年間予想:
23.83%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
467.89 USD
最大の:
4 830.96 USD (12.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.79% (4 830.96 USD)
エクイティによる:
46.81% (26 738.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|704
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|501
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RadexMarkets-Real 6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
