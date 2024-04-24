SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 inceleme
Güvenilirlik
104 hafta
1 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 260%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 624
Kârla kapanan işlemler:
1 445 (88.97%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (11.02%)
En iyi işlem:
2 481.87 USD
En kötü işlem:
-869.37 USD
Brüt kâr:
50 494.23 USD (107 408 pips)
Brüt zarar:
-21 015.15 USD (67 333 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (3 727.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 849.34 USD (41)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
83.75%
Maks. mevduat yükü:
15.27%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.50
Alış işlemleri:
712 (43.84%)
Satış işlemleri:
912 (56.16%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
18.15 USD
Ortalama kâr:
34.94 USD
Ortalama zarar:
-117.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-765.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 358.44 USD (4)
Aylık büyüme:
2.91%
Yıllık tahmin:
35.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
467.89 USD
Maksimum:
2 358.44 USD (7.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.24% (765.71 USD)
Varlığa göre:
43.59% (4 390.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 625
NZDCAD 578
AUDNZD 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 13K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 19K
AUDNZD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 481.87 USD
En kötü işlem: -869 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +3 727.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -765.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RadexMarkets-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
İnceleme yok
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
